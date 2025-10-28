حاسوب عملاق يتوقع فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي.. ومركز متأخر لمانشستر يونايتد



تنبأ حاسوب عملاق بالترتيب النهائي للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2025-2026، مع توقعاته بفوز أرسنال باللقب أخيراً بعد غياب أكثر من عقدين من الزمن، وذلك على خلفية النتائج والبيانات الإحصائية بعد مرور 9 جولات من «البريمييرليغ» وسط تراجع لأبرز المنافسين ليفربول ومانشستر سيتي.

ويتصدر فريق المدرب الإسباني، مايكل أرتيتا، الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة بعد فوزه الأخير على كريستال بالاس 1-0 في ملعب الإمارات، بفارق أربع نقاط أمام بورنموث، في بداية اعتبرت شبه مثالية لفريق المدفعجية الساعي إلى التتويج باللقب منذ عام 2003، بينما يتقدم أرسنال بست نقاط على مانشستر سيتي وبسبع نقاط على ليفربول.



وتوقع حاسوب «أوبتا» العملاق وبعد نتائج الجولة التاسعة أن أرسنال أصبح أوفر المرشحين للفوز بالدوري الإنجليزي، وارتفعت أسهمه مع تراجع كلا المنافسين المباشرين له على اللقب، حيث استمر مسلسل ليفربول المتعثر بهزيمته 3-2 خارج أرضه أمام برينتفورد، قبل أن يهزم مانشستر سيتي 1-0 أمام أستون فيلا، وخسر تشيلسي أمام سندرلاند.

ووفقاً لحسابات كمبيوتر «أوبتا» فإن تلك النتائج قد تؤدي إلى تحول كبير في احتمالات الفوز باللقب، إذ قبل مباريات الجولة الماضية كان أرسنال المرشح الأوفر حظاً بنسبة 53.8%، متقدماً على مانشستر سيتي «18.5%» وليفربول «17.4%».



ويبدو أن كل شيء يسير في صالح أرتيتا مع أزمة ليفربول وتذبذب أداء مانشستر سيتي، وكون أرسنال هو الوحيد من بين الثلاثة الذي حصد الفوز في الجولة التاسعة، ارتفعت فرصه في الفوز باللقب إلى 67.3%، وتراجع كل من مانشستر سيتي «12.4%» وليفربول «11.0%» بشكل أكبر، بينما انخفض تصنيف تشيلسي من 4.5% إلى 1.7%.

كما توقع الحاسوب أن أرسنال سينهي الموسم برصيد 90 نقطة من 28 فوزاً من 38 مباراة، سيكون أقرب منافسيه هو ليفربول برصيد 77 نقطة على الرغم من معاناته الكبيرة هذا الموسم، بعد أن خسرت كتيبة آرني سلوت المباريات الأربع الأخيرة، وتراجع «الريدز» إلى المركز السابع، فيما يتوقع الحاسوب أن يستكمل مانشستر سيتي وتشيلسي المراكز الأربعة الأولى.



وعلى الرغم من أن بورنموث يحتل حالياً المركز الثاني في جدول الترتيب، إلا أنه يتوقع تراجعه إلى المركز السابع على غرار نوتنغهام فورست الموسم الماضي. وفي الوقت الذي يعيش مانشستر يونايتد حالياً أفضل مسيرة له تحت قيادة روبن أموريم، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية، ما دفع هذا الأداء الشياطين الحمر إلى المركز السادس، لكن التوقعات تعتقد أن هذا التقدم مجرد لحظة عابرة، وأن مان يونايتد قد يتراجع إلى المركز الثاني عشر بنهاية الموسم.



وبالعودة للتاريخ وبحسب قاعدة بيانات أوبتا العملاقة للألقاب فقد أشارت إلى أن أرسنال في وضع قوي، إذ في خلال المواسم الثلاثة الماضية لم يسبق لفريق أن تجاوزت احتمالية فوزه باللقب 67% وفشل في الفوز بالدوري إلا مرة واحدة، وحدث ذلك في نوفمبر 2024، عندما صنف مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة من تسع مباريات وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول على أنه المرشح الأوفر حظاً بنسبة 75.3%، لكنه في النهاية فشل في تحقيق ذلك.

بينما في كل مرة ارتفعت توقعات الفريق إلى أكثر من 67% وهو ما ينطبق على أرسنال حالياً إلا وفاز هذا الفريق باللقب، ويبدو أن أرسنال أفضل تجهيزاً هذا الموسم، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يحافظ فيها الفريق على نظافة شباكه في ست مباريات من أول تسع مباريات، وإذا استمر على هذا المستوى من الثبات، فقد تكون الجولة التاسعة هي لحظة البداية لأرسنال لإنهاء انتظار طويل لرفع درع الدوري الإنجليزي.