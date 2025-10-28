بزيادة 1.3 مليار يورو.. الدوري الإنجليزي يحقق أعلى نسبة نمو في 2025



شهد الدوري الإنجليزي أكبر ارتفاع في قيمته السوقية الإجمالية محققاً أكبر نسبة نمو في عام 2025، مقارنة بالدوريات الأوروبية الأخرى، ليحافظ على صدارته في قائمة أغنى دوريات القارة العجوز. وبحسب تقرير لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم حول الدوريات الأوروبية الكبرى في تحقيق أعلى قيمة سوقية أو تراجع في عام 2025 أضاف الدوري الإنجليزي الممتاز 1.31 مليار يورو إلى قيمته السوقية الإجمالية، وبلغت بعد الزيادة 12.8 مليار يورو، وبنسبة ارتفاع نحو 10%، سواء من خلال التعاقد مع لاعبين في فترتي الانتقالات الشتوية في يناير الماضي أو الانتقالات الصيفية أو عن طريق تطوير المواهب الشابة.

وجاءت الزيادة في قيمة الدوري الإنجليزي لتعادل الارتفاع في قيمة أربع دوريات مجتمعة هي الإسباني والتركي والفرنسي والألماني.



واحتل الدوري الإسباني «لاليغا» المركز الثاني في أكبر نسبة زيادة بعدما أضاف إلى قيمته السوقية عن الفترة ذاتها 418 مليون يورو، بينما أعلن الدوري التركي عن نفسه بقوة محققاً ثالث أعلى ارتفاع في قيمته بـ 277 مليون يورو، هو رقم رائع بالنظر إلى تعاقدات غلطة سراي وفنربخشة وبقية الأندية، ليتفوق بشكل مفاجئ على دوريات لها باع مثل الدوري الفرنسي، الذي جاء في المركز الرابع بزيادة قدرها 203 مليون يورو، يليه الدوري الألماني بزيادة 172 مليون يورو.

ومن بين الدوريات المثيرة للاهتمام في القائمة الدوري البولندي الذي ارتفعت قيمته السوقية، بعد أن أضاف لقيمته 121 مليون يورو، ما وضعه قبل الدوري الإيطالي، الذي حقق زيادة قدرها 96 مليون يورو، ثم الدوري البرتغالي بـ 86 مليون يورو، والدوري الهولندي 79 مليون يورو.

أما على صعيد الدوريات الأوروبية التي خسرت من قيمتها السوقية فقد جاء الدوري النمساوي كونه أكثر الدوريات التي تراجعت قيمتها، وعانى من عجز في قيمته الإجمالية 64 مليون يورو، مقارنة بوضعه في مطلع يناير من هذا العام.



كما خسر الدوري الدانماركي 31 مليون يورو من قيمته السوقية، والدوري التشيكي 18 مليون يورو، وكان الدوري البلجيكي الأقل خسارة بـ 3 ملايين يورو بين الدوريات الأوروبية الخمسة عشر الكبرى.

يذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز يتصدر القائمة بإجمالي 12.77 مليار يورو، كونه أغنى دوري في أوروبا، بفارق كبير عن الدوري الإسباني «5.57 ملايين يورو»، والدوري الإيطالي «5.44 ملايين يورو»، والدوري الألماني «4.65 ملايين يورو»، والدوري الفرنسي «3.64 ملايين يورو».