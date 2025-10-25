سندرلاند يصعق تشيلسي ويقفز لوصافة الدوري الإنجليزي



سقط فريق تشيلسي بسيناريو مؤلم على ملعبه ووسط جماهيره أمام سندرلاند بنتيجة 1-2، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



تقدم تشيلسي بهدف مبكر سجله أليخاندرو جارناتشو، في الدقيقة الرابعة، ورد الضيوف بهدفين لويلسون إيزيدور وشمس الدين طالبي في الدقيقتين 22 و93.



بهذا الفوز حقق سندرلاند انتصاره الخامس في المسابقة ليرفع رصيده إلى 17 نقطة «مؤقتاً» بالمركز الثاني لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.



أما تشيلسي فتجمد رصيده عند 14 نقطة ليتراجع للمركز السابع بعدما تلقى خسارته الثالثة هذا الموسم. وفي التوقيت نفسه فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه فولهام بنتيجة 2-1.



أحرز جاكوب ميرفي وساشا لوكيتش هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 18 و90، بينما لم يحافظ فولهام على هدف التعادل الذي سجله ساشا لوكيتش في الدقيقة 56.



بهذا الفوز يقفز نيوكاسل يونايتد بقيادة مديره الفني إيدي هاو للمركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، لترتفع معنوياته قبل مباراة مهمة أمام توتنهام هوتسبير، الأربعاء المقبل، في الدور الرابع من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.