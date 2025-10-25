«حصن منيع» و سلاح سري .. ذخيرة «المدافع» لإنهاء «سنوات الحرمان»



استقبل دفاع أرسنال ثلاثة أهداف فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم حتى الآن، ويأمل المدرب ميكل أرتيتا أن يتمكن دفاعه الذي يشبه حصناً منيعاً من قيادة الفريق إلى اللقب الذي استعصى عليه لفترة طويلة.



ومع وجود ديفيد رايا في حراسة المرمى وشراكة قلب الدفاع القوية بين وليام ساليبا وغابرييل ماغالايس، أصبحت الشباك النظيفة سمة لأداء «المدافع» هذا الموسم.



واستفاد أرسنال من الصلابة الدفاعية في دوري أبطال أوروبا أيضاً، إذ لم تهتز شباكه خلال ثلاث مباريات حتى الآن، وسيخضع أرسنال لاختبار آخر عندما يستضيف كريستال بالاس يوم الأحد المقبل في الدوري الممتاز.



وقال أرتيتا للصحفيين : «نأمل أن تجلب لنا هذه الأرقام العديدة التي نحققها التتويج في النهاية والألقاب التي نريدها. وكلما استطعنا تحقيق المزيد من النتائج، كلما اقتربنا من تحقيق ما نريده».

وأضاف: «سجلنا الدفاعي جيد للغاية ولكننا بحاجة للحفاظ على ثبات المستوى. إنها فقط بداية الموسم وهدفنا هو مواصلة تحسين الأمور، وهو ما يمكننا القيام به لنكون أفضل».

وتابع: «الفرق ذات السجل الدفاعي الأفضل، في أغلب الأوقات، باستثناء المواسم الثلاثة الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، عادة ما تفوز باللقب. كلما كنا أقوى في الجوانب الأساسية، زادت احتمالية فوزنا باللقب».



متخصصون في الكرات الثابتة



في حين أن الجدار الدفاعي لأرسنال أحبط منافسيه، فإن براعة الفريق في الكرات الثابتة أعادت كتابة الأرقام القياسية في الطرف الآخر من الملعب. وسجل أرسنال عشرة أهداف من الكرات الثابتة في ثماني مباريات، ليصبح أسرع فريق يصل إلى هذا الرقم في تاريخ الدوري الممتاز. وأرجع أرتيتا السبب في ذلك إلى الهوس بالكرات الثابتة في ملعب التدريب والذي حول تلك الكرات إلى سلاح أرسنال السري.



وقال: إن هذا «أولاً وقبل كل شيء، جاء عبر خلق الثقافة، وإعطاء هذا الجزء من اللعبة الأهمية التي يحظى بها». وأضاف: «وأيضاً، فهم أن كرة القدم تتطور، وفهم الطريقة التي يتصرف بها المنافسون ضدنا، إذ علينا أن نعزز استفادتنا من بعض الأشياء التي تحدث بشكل متكرر». وتابع: «الشيء الذي يحدث بشكل متكرر له قيمة كبيرة بالنسبة لنا، لذلك نحاول تعزيز هذه القيمة وأن نكون فعالين».



تحمل مواجهة يوم الأحد أهمية إضافية بعد أن فرض بالاس تعادلاً مؤلماً 2-2 على أرسنال في أبريل، وهي النتيجة التي مهدت طريق ليفربول نحو اللقب.



وقال أرتيتا: «إنها المباراة الرابعة على التوالي التي نلعبها أمام منافس أهدرنا نقاطاً أمامه في الموسم الماضي».



وأضاف: «تمكنا هذا الموسم من الفوز على عدد منهم، لذا فإن تركيزنا ينصب على مواصلة هذا». وتتيح المباراة أيضاً للاعب الوسط المهاجم إبريتشي إيزي فرصة مواجهة ناديه السابق بعد انتقال الدولي الإنجليزي بقيمة 68 مليون جنيه استرليني (91.26 مليون دولار) في أغسطس. وسجل إيزي هدف الفوز لبالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي في ويمبلي ليفوز بالاس 1- 0 ويحقق أول لقب كبير له. وقال أرتيتا: «بالنسبة لإيزي، نعلم أنها ستكون مباراة خاصة بعد ما حققه مع بالاس، لكن التركيز ينصب على الفريق».