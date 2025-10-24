هالاند يحطم الأرقام القياسية بـ«الحليب الطبيعي ولحم البقر»



قال النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إن المرونة الجيدة والحليب الطبيعي ولحم البقر هي أسرار نجوميته وأهدافه العديدة في الفترة الماضية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المهاجم النرويجي الدولي سجل 24 هدفاً في 14 مباراة لفريقه وللمنتخب هذا الموسم حتى الآن، كما أنه سجل أهدافاً في آخر 12 مباراة.



ونشر المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، في أول مقطع فيديو عبر قناته الجديدة على موقع «يوتيوب»، بعض العوامل المساعدة لتألقه ونجاحه الكبيرين.



وفي فيديو مدته 27 دقيقة كشف هالاند عن يومه العادي بدءاً من إفطاره في الصباح إلى جلسة العلاج الطبيعي ثم تدريباته مع مانشستر سيتي ووجبة العشاء.



وقال هالاند: «أتمتع بمرونة جيدة، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لي، لأنه كيف تسجل هذه الأهداف؟». وأضاف: «يجب أن تتمتع بقدرة جيدة على الحركة أو المرونة لتسجيل تلك الأهداف الرائعة، هذا مهم للغاية».