«البريميرليغ».. غضبة الأرض ونوع من الجنون



غضبة الأرض ونوع من الجنون، هذا أقل ما يمكن أن توصف به الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ» التي شهدت أحداثاً فريدة بالفعل في تاريخ البطولة العريقة.



بداية الجنون في الجولة الثامنة كانت غضبة الأرض على أصحابها، فمن أصل 10 مباريات عرف 4 فقط من أصحاب الأرض الانتصار، وتحديداً أندية مانشستر سيتي وسندرلاند وبرايتون وبيرنلي التي انتصرت على أندية إيفرتون وويلفرهامبتون وونيوكاسل وليدز، على التوالي، بينما شهدت مباراة واحدة تعادلاً مجنوناً بين كريتسال بالاس وضيفه بورنسموث الذي تصدر الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه، وإن كان للحظات عندما كان متقدماً بهدفين نظيفين على مضيفه كريستال بالاس في مباراة شهدت كل أنواع الإثارة حتى لحظتها الأخيرة بعد أن انتهت إلى التعادل 3 – 3.



خسائر متتالية



حالة غريبة أخرى في الجولة، وهي الخسارة المتتالية لأصحاب الأرض، فبعد فوز تشيلسي على مضيفه نوتنغهام بثلاثية نظيفة في افتتاح الجولة، صمدت الأرض ولم يعرفه أصحابها الخسارة إلا مع نهاية اليوم الأول عندما فاز أرسنال على مضيفه فولهام بهدف وحيد، وكانت تلك بداية سلسلة من 4 انتصارات متتالية للضيوف، حيث فاز أستون فيلا على توتنهام، ومان يونايتد على ليفربول، واختتم برانفورد الجولة بالفوز على ويستهام، الذي يبدو أن مدربه نونو إسبيريتو سانتو في طريقه لتحقيق رقم قياسي في سرعة الإقالة للمرة الثانية، وربما قريباً جداً إذا لم تتحسن نتائج ويستهام الذي لم يعرف الفوز مع المدرب السابق لنوتنغهام فورست، الذي أقيل بعد ثلاث مباريات فقط من بداية الموسم، ولربما يصبح أول مدرب يقال من منصبه مرتين قبل مرور الجولة العاشرة من البطولة، ولكن هل سيكون هذا رقماً غريباً، ربما ولكن عند المقارنة مع الحالة الجنونية التي مرت على «البريميرليغ» في الجولة الثامنة فيمكن أن يصبح أمراً عادياً.



20 دقيقة تكفي



20 دقيقة فقط بعد نهاية مباراة نوتنغهام فورست وضيفه تشيلسي أعادت كتابة تاريخ «الصبر على المدربين» في البطولة الإنجليزية، فقد أعلن نوتنغهام عن إقالة الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بعد 5 مباريات تولى تدريب الفريق فيها بالبطولة الإنجليزية العريقة، ليصنع الفريق تاريخاً سلبياً هو الأول من نوعه بعد أن أصبح نوتنغهام فورست أول فريق في تاريخ «البريميرليغ» يقيل مدربين قبل مرور 10 جولات على البطولة، حيث أقال الثنائي نونو إسبيريتو سانتو وأنجي بوستيكوجلو بعد ثماني جولات فقط، في واقعة هي الأولى في تاريخ البطولة الإنجليزية العريقة.