تشيلسي يواصل عروضه القوية ويتخطى نوتنغهام بثلاثية



واصل فريق تشيلسي عروضه الجيدة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتغلب على مضيفه نوتنغهام فورست 3-0 في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. وفي الشوط الثاني، سجل تشيلسي ثلاثة أهداف عن طريق جوش أتشيمبونج، وبيدرو نيتو، ورييس جيمس في الدقائق 49 و52 و84. ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، محققاً انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي.



في المقابل توقف رصيد فريق نوتنغهام عند خمس نقاط في المركز السابع عشر متلقياً خسارته الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي.