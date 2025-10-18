«عين» أصابت «ركبة أرسنال»



من إصابة إلى أخرى يمضي أرسنال، هذا ملخص موسم الغنرز حتى الآن، فهو خاسر حتى لو كسب المباراة، فمتصدر الدوري الإنجليزي يمر بحالة غريبة عجيبة ومتوالية حيرت الجميع.

فهو يغادر الملعب أياً كانت النتيجة وهو خاسر، نعم خاسر للاعب على الأقل بسبب الإصابة، حيث تعرض الفريق لأكثر من سبع حالات حتى الآن، أكثرها كانت للقائد مارتن أوديغارد الذي

سيغيب للمرة الثالثة هذا الموسم بعد تعرضه للإصابة في مباراة ويستهام، وكان قبلها أصلاً عائداً من الإصابة في الكتف، وكان يبدو أنه أراد أن يتضامن مع بقية نجوم أرسنال الذي سيغيبون لفترة طويلة من الموسم بسبب الإصابة في الركبة، فقد أصبح أوديغارد رابع لاعب في أرسنال يغيب عن الملاعب بسبب الإصابة في الركبة بعد الثلاثي غابرييل جيسوس وكاي هافرتس ونوني مادويكي.



حالة غريبة بالفعل، كل مباراة إصابة، وكل حين إصابة في الركبة.