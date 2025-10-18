عقدة الـ 10 سنوات في أنفيلد تطارد «الشياطين الحمر»



حض روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لاعبي فريقه على إظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح في المباراة المقرر إقامتها الأحد أمام فريق ليفربول.

ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد «الشياطين الحمر» في المركز العاشر برصيد عشر نقاط.



ولم يتمكن مانشستر يونايتد من الفوز على ملعب أنفيلد لما يقرب من عقد من الزمن وتحديداً في 17 يناير 2016 بهدف واين روني، ولكنهم حصلوا على نقطة في آخر زيارتين للملعب، بما في ذلك التعادل 2 - 2 في يناير الماضي.



وقال أموريم، الذي ما زال يبحث عن تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري: «لعبنا بشكل جيد. كنت مستاءً للغاية مع نهاية المباراة لأننا أثبتنا في ذلك اليوم أن بإمكاننا التنافس مع أي فريق».



وأضاف: «أعلم أن هذه المباراة مميزة بالنسبة لنادينا، وأعلم أنهم دائماً يقاتلون من أجل عدد الألقاب، وأفهم تماماً ما تعنيه هذه المواجهة للجماهير. لكنها في النهاية مباراة واحدة، نحتاج فيها لإثبات من جديد أننا نلعب بشكل أفضل».



وأكد: «أعتقد أننا نلعب بشكل أفضل. نحتاج إلى أن نكون أكثر فاعلية في كلا الصندوقين. إنها مباراة أخرى يجب أن نفوز بها».



وعادل ليفربول عدد ألقاب الدوري الممتاز الخاصة بمانشستر يونايتد (20 لقباً) في الموسم الماضي، في حين تراجع فريق أموريم إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.