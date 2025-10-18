الهزائم المتتالية «لا تقلق منام ليفربول»



اعترف أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأنهم يدركون تماماً حجم الانتقادات الموجهة للفريق بعد ثلاث هزائم متتالية، لكنه لا يعتقد أن اللاعبين «يستيقظون ليلاً» قلقين بشأن ذلك.



وأكد سلوت أن ابتعاده عن العمل مع لاعبيه لما يقرب من أسبوعين كان له إيجابيات وسلبيات، لكنه لا يعتقد أن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على الفريق، خصوصاً مع سعيهم لتفادي الخسارة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.



وقال سلوت قبل مواجهة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، في مباراة يسعى فيها الفريق لتحقيق رقم قياسي بعدم الخسارة في 10 مباريات متتالية أمامه: «قد يحتاجني هؤلاء اللاعبون - رغم أنني لا أعتقد أنهم بحاجة إلي - لأخبرهم بما حدث».



وأضاف: «النتائج لا تكذب، إذا خسرت ثلاث مباريات متتالية، فبالتالي يجب أن تقوم بعمل أفضل». وأوضح: «لكني أعتقد أن هؤلاء اللاعبين، الذين مروا بتجارب كثيرة، لا يستيقظون ليلاً وهم يفكرون ويقولون لقد خسرنا ثلاث مرات».



وأكد: «يجب أن ندرك ذلك، ونحن بالفعل واعون، وعلينا أن نتفاعل مع ذلك، لكن يجب أن نقدم رد الفعل نفسه إذا فزنا ثلاث مرات متتالية وكان مانشستر يونايتد ضمن جدول المباريات».



وأكمل: «ولكن ربما، إذا خسرت ثلاث مرات، تأمل في تلك الشرارة أو ذلك الواحد أو الاثنين بالمئة الإضافيين، ليس فقط منا، بل من جمهورنا الأحد».