محمد صلاح يحتل المركز السابع في قائمة أغنى اللاعبين في العالم



دخل المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم قائمة أغنى اللاعبين في العالم، وذلك باحتلاله المركز السابع بعد نجوم بارزين على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي.



ويتصدر رونالدو قائمة «فوربس» لأعلى اللاعبين أجراً، في الموسم الكروي 2025-2026، إذ يحصل على 280 مليون دولار، بواقع 230 يحصل عليها من النصر، و50 أخرى من عقود الرعاية.



وبعمر الأربعين يواصل رونالدو قيادة الفريق داخل الملعب وخارجه أيضاً بعد تمديد عقده، ويحتل ليونيل ميسي المركز الثاني بـ 130 مليون دولار، يحصل عليها من ناديه إنتر ميامي الأمريكي، بينما يأتي في المركز الثالث الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الاتحاد السعودي بـ 104 ملايين دولار.



ويكمل الفرنسي كيليان مبابي (95 مليون دولار)، والنرويجي إيرلينج هالاند (80 مليون دولار)، المراكز الخمسة الأولى.



ومن بين الوجوه الجديدة كان الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد (44 مليون دولار)، والإسباني لامين يامال، مهاجم برشلونة (43 مليون دولار)، ما يشير إلى حراك شبابي في عالم كرة القدم.



وفي المجمل من المتوقع أن يحصل أفضل 10 لاعبين كرة قدم على 945 مليون دولار، فيما يتصدر الدوري الإسباني قائمة أكثر اللاعبين تمثيلاً، ووجود متزايد للنجوم الشباب، ما ينافس النجوم المخضرمين مثل رونالدو وميسي.