تركي آل الشيخ ينفي أنباء تفاوضه لشراء مانشستر يونايتد



نفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، وجود مفاوضات تربطه بعملية شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وفي وقت سابق الخميس، ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، من بينها موقع «توك سبورت» أن هناك مفاوضات من جانب مستثمر سعودي وهو تركي آل الشيخ من أجل شراء أسهم في نادي مانشستر يونايتد.



لكن المسؤول السعودي سارع بنفي الأمر جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن ما كتبه كان مجرد رغبة من مشجع للنادي الإنجليزي بأن تتم عملية بيع يونايتد لإدارة أخرى في أسرع وقت.

وكتب آل الشيخ الأربعاء عبر حسابه على «إكس»: «أسعد خبر سمعته اليوم أن مانشستر يونايتد الآن في مرحلة متقدمة من إتمام صفقة بيعه لمستثمر جديد.. يا رب يكون أحسن من الملاك السابقين».



وبعد الجدل الإنجليزي حول موقفه من شراء النادي الإنجليزي العريق، اضطر تركي آل الشيخ لكتابة تعليق جديد عبر حسابه الرسمي قال فيه: «منشوري أمس، عن مانشستر يونايتد واحتمالية بيعه كان يعني شيئاً واحداً، أن النادي في مرحلة تفاوض متقدمة مع مستثمر جديد».



وأضاف: «فقط لكي أوضح، لست أنا هذا المستثمر، ولا حتى شخص آخر من السعودية، أنا أنشر ذلك كمشجع يتمنى أن يتم الاتفاق، لكن ليس بالضرورة أن يتم».