مانشستر سيتي يمدد عقد فودن حتى 2030



قال ​نادي مانشستر سيتي، الأربعاء، إن فيل فودن ‌وقّع ​عقداً جديداً لمدة أربع سنوات، ليستمر مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2030.



ويعزز العقد الجديد التزام سيتي تجاه خريج أكاديميته، الذي خاض 411 مباراة، ⁠وسجل 131 هدفاً منذ تصعيده إلى الفريق الأول تحت قيادة بيب غوارديولا عام 2017، ليتوج بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وبلقب ‌دوري أبطال أوروبا، وثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي.



وقال فودن في بيان «لا يغيب عن ذهني أنني كنت محظوظاً بما يكفي لأكون جزءاً من حقبة تاريخية شهدت الفوز بالعديد من الألقاب، لكننا نتطلع دائماًًإلى المستقبل، ونحاول تحقيق المزيد».



وأضاف «لا يسعني ​إلا أن أشكر النادي ​والمدربين وزملائي والجماهير على ثقتهم ⁠المتواصلة بأنني أقدم كل ما لدي من أجل سيتي، وآمل أن أتمكن من رد ​هذا ⁠الجميل في ⁠السنوات المقبلة».



وسجل فودن (26 عاماً) عشرة أهداف، وقدم سبع تمريرات حاسمة في 50 مباراة خاضها في ⁠جميع المسابقات الموسم الماضي، لكنه استُبعد من تشكيلة إنجلترا في كأس العالم، بقيادة المدرب توماس توخيل عقب تراجع مستواه خلال فترة صعبة، فشل فيها في تسجيل أي هدف، مكتفياً بتقديم ثلاث تمريرات حاسمة فقط في عام 2026.



ويستهل ​مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي تحت قيادة مدربه الجديد، إنزو ماريسكا، يوم 23 أغسطس المقبل أمام بورنموث.