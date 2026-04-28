إنزو فرنانديز يشعل الشكوك بشأن مستقبله مع تشيلسي



أثار لاعب الوسط الأرجنتيني الدولي إنزو فرنانديز الجدل بشأن مستقبله مع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، بعدما شوهد في العاصمة الإسبانية مدريد.



والتقطت صور لفرنانديز في مدريد، بعد أسابيع قليلة من طرحه فكرة الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



وأثار لاعب وسط تشيلسي شكوكاً واسعة بشأن مصيره مع تشيلسي، عندما فتح الباب أمام انتقاله المحتمل إلى ملعب (سانتياجو برنابيو) في وقت سابق من هذا الشهر.



وقال فرنانديز «أود العيش في مدريد. إنها مدينة جميلة، تذكرني ببوينس آيرس عاصمة الأرجنتين».



وأثارت محاولات فرنانديز الانتقال إلى مدريد غضب إدارة تشيلسي، مما دفعها إلى إيقافه لمباراتين، لكن ذلك لم يمنعه من السفر إلى العاصمة الإسبانية، حسبما أفادت صحيفة (ذا صن) البريطانية.



وبعد أقل من 24 ساعة من تأهل تشيلسي لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، الأحد، شوهد فرنانديز وهو يحضر نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس للأساتذة لفئة الـ1000 نقطة.

كما رصد المصورون اللاعب، المولع باللعبة البيضاء، في شوارع مدريد برفقة زميليه مارك كوكوريلا وجواو بيدرو.



ومنح كالوم مكفارلين، المدير الفني المؤقت لتشيلسي، لاعبي الفريق الأزرق إجازة بعد الفوز 1 - 0 على ليدز، بالدور قبل النهائي لكأس إنجلترا.



وتقمص فرنانديز دور البطولة في المباراة، بعدما قاد فريق غرب لندن للمباراة النهائية، عقب تسجيله هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 23.