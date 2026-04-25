أرسنال يسترد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتاً بانتصار صعب على نيوكاسل



استعاد أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتاً بفضل فوزه الثمين والصعب على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1 - 0 السبت على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين.



وحسم أرسنال الفوز مبكراً بفضل الهدف الذي سجله إيبيريشي إيز في الدقيقة التاسعة.



ورفع أرسنال رصيده إلى 73 نقطة ليصعد إلى الصدارة متفوقا بثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يمتلك مباراة مؤجلة نظراً لانشغاله بمواجهة ساوثهامبتون في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.



واستعاد أرسنال اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين أمام ضيفه بورنموث 1 - 2 ومضيفه مانشستر سيتي بالنتيجة ذاتها.



وتنتظر أرسنال مواجهة صعبة الأربعاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.



بدأت المباراة بضغط متبادل، حيث هدد برونو جيمارايش مرمى آرسنال مبكراً بتسديدة اعتلت العارضة، قبل أن يرد آرسنال بقوة في الدقيقة التاسعة عبر إيبريتشي إيزي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بتسديدة رائعة استقرت في الزاوية العليا اليسرى لمرمى نيك بوب، بعد تمريرة متقنة من كاي هافيرتز إثر ركلة ركنية نفذها نوني مادويكي.



واضطر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لإجراء تبديلات اضطرارية نتيجة الإصابات، بخروج كاي هافيرتز في الدقيقة 34 ودخول فيكتور جيوكيريس، ثم خروج إيبريتشي إيزي في الدقيقة 54 ودخول غابرييل مارتينلي.



في المقابل، تألق ديفيد رايا في حماية عرين آرسنال، خاصة في الدقيقة 30 عندما تصدى ببراعة لتسديدة ساندرو تونالي القوية.



في الشوط الثاني، زاد نيوكاسل من ضغطه بحثاً عن التعادل، وكاد البديل يوان ويسا أن يسجل في الدقيقة 80 لكن كرته المقصية علت المرمى كما شهدت الدقيقة 76 لقطة مثيرة للجدل عندما عرقل الحارس نيك بوب المهاجم جيوكيريس خارج منطقة الجزاء، ليكتفي الحكم بمنحه بطاقة صفراء بعد مراجعة تقنية الفيديو (فار)، وسط غضب جماهير أرسنال.



وشهدت الدقائق الأخيرة عودة بوكايو ساكا للمشاركة بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وسط تحية حارة من الجماهير.



وفي الدقيقة 84، أنقذ رايا فريقه مجدداً بالتصدي لرأسية دان بيرن، ثم حاول آرسنال تعزيز تقدمه في الدقيقة 88 عبر تسديدة قوية من القائد مارتن أوديغارد، لكن الحارس بوب تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية نفذها بوكايو ساكا دون أن تسفر عن جديد.