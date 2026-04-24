مدرب نيوكاسل: نعاني من أزمة ثقة قبل مواجهة أرسنال



قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، الجمعة، إن لاعبيه فقدوا الثقة في أنفسهم بعد مسيرة من الهزائم، مع استعداد الفريق المتعثر لزيارة أرسنال المنافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت، في غياب نجمه المصاب أنتوني جوردون.



وخسر نيوكاسل آخر أربع مباريات في جميع المسابقات، منها ⁠ثلاث مباريات في الدوري، ليتراجع إلى المركز 14 في جدول الترتيب، ما بدد آماله تقريباً في التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، بعد مشاركته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.



وقال هاو للصحفيين: «فقدنا بعض الثقة، وأعتقد أن ذلك كان واضحاً أمام ‌بورنموث يوم السبت. في ظل النتائج الأخيرة والطريقة التي سارت بها الأمور ضدنا، فإن اللاعبين لا يقدمون أفضل ما لديهم، ويمكن للجميع رؤية ذلك بوضوح».



وأضاف: «لدينا بعض اللاعبين الجيدين جداً في الفريق الذين لا يظهرون بمستواهم، ولا يمكن قياس مدى الضرر ‌الذي يمكن أن يحدث بسبب انعدام ثقة الأفراد في أنفسهم».



وتابع: «كانت مهمتي هذا الأسبوع هي دعم اللاعبين ومساعدتهم، وآمل أن أقدم لهم بعض العمل الجيد، ثم محاولة مساعدتهم على اكتشاف كيفية العودة فردياً وجماعياً إلى أفضل مستوياتنا».



ومع ذلك، أكد ​هاو أن جوردون، الذي سجل 17 هدفاً هذا ​الموسم، لن يشارك في مباراة الغد، بعد ⁠غيابه عن مباراة بورنموث وعدم خوض التدريبات هذا الأسبوع بسبب إصابة في الفخذ.



وقال هاو: «مرة أخرى، الإصابة ليست خطيرة، لكنه لن يتعافى في الوقت المناسب لخوض هذه المباراة. نأمل أن ​يلحق بالمباراة التالية».



ويزيد هذا ⁠الغياب من حيرة ⁠هاو في اختيار عناصر خط الهجوم، مع استبعاد نيك فولتماده، أغلى صفقة في تاريخ النادي، من التشكيلة الأساسية مؤخراً رغم جاهزيته البدنية.



وأوضح هاو: «الأمر صعب لأن مهاجمينا كانوا منتجين. لعب ⁠أنتوني جوردون في المقدمة وكان يسجل الأهداف في مركز المهاجم الصريح (رقم 9)، والآن شارك وليام أوسولا وسجل في مركز المهاجم الصريح».



وأضاف: «الأمر صعب، يجب مكافأة اللاعبين على ما يقدمونه، وفي الوقت الحالي فضلت خياراً آخر على نيك. لا توجد مشكلة في لياقته البدنية، وعندما يشارك فعليه فعل الشيء نفسه ومحاولة تسجيل الأهداف التي نحتاجها».



ولم يتردد ‌هاو في الحديث بصراحة عن العواقب المحتملة لاستمرار الأداء السيئ، ملمحاً إلى تغييرات كبيرة في التشكيلة خلال فترة الانتقالات ​الصيفية إذا لم تتحسن النتائج.



وقال: «إذا لم يقدم الفريق الأداء المطلوب، فستكون هناك تغييرات في الصيف أكبر مما كانت عليه في السابق، أعتقد أن اللاعبين يتوقعون ذلك، هناك مسؤولية لمحاولة تقديم أفضل ما لديك. وهذا يقع على عاتقي أيضاً لتقديم الأفضل للاعبين والجهاز ​الفني. هذا جزء من طبيعة العمل».