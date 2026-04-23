رئيس كوفنتري ينفي انتقال لامبارد لتدريب تشيلسي



طمأن دوج كين، رئيس نادي كوفنتري سيتي، جماهير فريقه بشأن مستقبل المدير الفني فرانك لامبارد، بعد تواتر أنباء تربطه بالعودة إلى ناديه السابق تشيلسي لخلافة ليام روزينيور الذي أقيل من منصبه الأربعاء.



ونجح لامبارد في قيادة كوفنتري للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ أكثر من 25 عاماً، بعد تتويجه بلقب دوري البطولة عقب الفوز العريض على بورتسموث 5 - 1 يوم الثلاثاء الماضي.



وأقر كين بصعوبة السيطرة على الشائعات في عالم كرة القدم، واصفاً إياها بـ «الدوامة» المستمرة، لكنه أكد أن لامبارد يشعر بالسعادة والارتباط العاطفي بالمدينة.



وقال كين في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» الخميس: «لقد قام بعمل رائع، كانت 18 شهراً مذهلة لنا وله. قلت له لا تستخف بصعوبة ما حققته للتو، فأن تصعد كبطل من هذا الدوري هو إنجاز هائل لا يمكن لأحد أن يسلبك إياه».



وأضاف: «أعتقد أنه وجد مكاناً سعيداً في الوقت الحالي، الجميع يشعر بالبهجة ولا نقلق بشأن ما قد يحدث أو لا يحدث للمدرب».



وأعلن كيم عن تنظيم موكب حافلة مكشوفة في شوارع المدينة يوم الرابع من مايو المقبل، للاحتفال بالعودة التاريخية للدوري الممتاز.