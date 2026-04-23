جيهي: الذين توقعوا فوزاً كبيراً لمانشستر سيتي على بيرنلي لا يفهمون كرة القدم



يعتقد مارك جيهي، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن أي شخص توقع أن يفوز مانشستر سيتي بنتيجة كبيرة على بيرنلي عندما اعتلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء «لا يفهم كرة القدم».



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الهدف الذي سجله إيرلينغ هالاند في الدقيقة الخامسة لفريق المدرب جوسيب جوارديولا، كان كافيا للفوز 1 - 0 على بيرنلي، الذي هبط من الدوري الممتاز، واعتلاء صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف المسجلة، منهياً 200 يوم اعتلى فيهم أرسنال قمة الجدول، وذلك بعد ثلاثة أيام من الفوز على أرسنال 2 - 1 على ملعب الاتحاد.



ولكن بينما كان يتوقع الكثيرون أن مانشستر سيتي سيسجل الكثير من الأهداف أمام بيرنلي، وتعزيز فارق الأهداف في صراعه مع أرسنال، وهو احتمال بدا ممكناً بعد هدف هالاند المبكر، شعر عشاق الفريق بالإحباط، حيث لم يسجل سوى هدف واحد من أصل 28 محاولة على المرمى.



وقال جيهي: «الكل يعتقد أن مثل هذه المباريات تكون سهلة، رغم أنه تم بذل الكثير من المشاعر والتركيز في المباراة الأخيرة أمام أرسنال».



وأضاف: «أنت تواجه فريقاً يقاتل من أجل النجاة، لن تكون هذه المباراة سهلة. أي شخص كان يعتقد أنها مباراة سهلة فهو لا يعرف كرة القدم. سعيد بأن الجميع قام بدوره وقاتل حتى النهاية، والأهم كان تحقيق الفوز».



ومع تبقي خمس مباريات، يتواجد مانشستر سيتي على قمة جدول الترتيب للمرة الأولى منذ أغسطس، ولكن جيهي أكد إنه لا يفكر في هذا حالياً.



وفي حين يلعب مانشستر سيتي لمباراة الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون، يخوض أرسنال مباراتين في الدوري قبل المباراة المقبلة لمانشستر في الدوري الممتاز، والتي ستكون خارج أرضه أمام إيفرتون يوم 4 مايو المقبل.



وقال جيهي: «أعتقد أن أولوياتنا حالياً هي التركيز على أنفسنا. لا نستطيع التحكم إلا في ما هو تحت سيطرتنا، وخضنا مباراة أرسنال وتمكنا من التحكم فيها، والآن الأمر متروك لنا للتأكد من أننا نقدم أفضل ما لدينا في المباريات المتبقية».