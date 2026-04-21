تقارير تؤكد استقرار ليفربول على استمرار سلوت في الموسم المقبل



ذكرت تقارير إعلامية الثلاثاء أنه من المتوقع أن يبقى الهولندي أرني سلوت في منصب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي خلال الموسم المقبل.



وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» الثلاثاء أن الشكوك حول مستقبل المدرب الهولندي بدأت تتلاشى سريعاً مع اتساع الفارق إلى 7 نقاط بين فريق ليفربول صاحب المركز الخامس وفريق تشيلسي صاحب المركز السادس، ليصبح الفريق على مقربة من حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



كان سلوت، الذي قاد فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، تعرض لضغوط خلال موسمه الثاني، حيث من المقرر أن ينهي الفريق الموسم دون تحقيق أي بطولة.



وقال جيمي كاراغر النجم السابق لليفربول خلال برنامج «مونداي نايت فوتبول» عبر شبكة «سكاي سبورتس»: إن «وظيفة أرني سلوت كانت محل حديث طوال الموسم، وقد تحدثنا عن ذلك كثيراً... هناك انقسام محتمل بين مشجعي فريق ليفربول حول ما إذا كان ينبغي له البقاء أو الرحيل، لكن الأصوات التي أسمعها تشير إلى أن سلوت سيكون مدرباً لفريق ليفربول الموسم المقبل إذا تمكن الفريق من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهو ما يبدو أنهم في طريقهم لتحقيقه الآن».