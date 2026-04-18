برايتون يزيد مصاعب توتنهام في الوقت القاتل



فرط توتنهام هوتسبير في نقطتين ثمينتين على ملعبه ووسط جماهيره، وسط صراعه للنجاة من شبح الهبوط، بالتعادل 2 / 2 مع برايتون، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.



لم يستفد توتنهام من تألق نجمه الهولندي، تشافي سيمونز، الذي صنع الهدف الأول بتمريرة عرضية أكملها زميله بيدرو بورو برأسه في المرمى بالدقيقة 39.



وبعدها بدقيقتين، حرم القائم سيمونز من هز الشباك بالتصدي لتسديدة ذكية من الهولندي الدولي.



إلا أن القدر عاقب توتنهام، عندما أدرك برايتون التعادل بهدف رائع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، سجله كاورو ميتوما بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية متقنة من باسكال جروس.



واصل تشافي سيمونز تألقه في الشوط الثاني مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 77، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، دخلت الشباك بعد الارتطام بالقائم.



وتكرر السيناريو مجدداً، حيث أدرك الضيوف التعادل بهدف ثانٍ سجله جورجينيو روتر في الدقيقة 95 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة زميله فان هيكي الذي استغل خطأ فادحاً من كيفن دانسو مدافع توتنهام.



اكتفى الفريق اللندني بنقطة فقط في مباراته الثانية تحت قيادة مدربه الجديد روبرتو دي تشيربي، الذي استهل مشواره بالخسارة بهدف أمام سندرلاند في الجولة الماضية.



وفرط توتنهام في أول فوز له ببطولة الدوري الإنجليزي منذ بداية العام الجاري 2026، ليستمر عجزه في تحقيق الانتصارات للمباراة 15 على التوالي، وخذل جماهيره مجدداً بعدما اكتفى بحصد 11 نقطة فقط على أرضه في بطولة الدوري هذا الموسم.



بهذا التعادل بقي توتنهام في المركز الثامن عشر، ليبقى في دائرة المهددين بالهبوط، وذلك قبل أن يخوض مباراتين متتاليتين خارج ملعبه أمام وولفرهامبتون وأستون فيلا في الجولتين القادمتين.

في المقابل، واصل برايتون سلسلة نتائجه الإيجابية بتحقيق 16 نقطة في آخر سبع مباريات، حيث خسر مرة واحدة أمام آرسنال متصدر الترتيب.



ولكن برايتون لم ينجح في تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق أربعة انتصارات متتالية خارج ملعبه في الدوري، ليبقى في المركز التاسع برصيد 47 نقطة مبتعداً بفارق نقطة واحدة فقط عن دائرة السبعة الأوائل، الذين سيشاركون في البطولات القارية بالموسم المقبل.



وسيخوض برايتون اختباراً صعباً في الجولة القادمة عندما يستضيف تشيلسي يوم 21 أبريل، قبل أن يحل ضيفاً على نيوكاسل يونايتد في الثاني من مايو.