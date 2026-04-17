هالاند: مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال «بمنزلة نهائي» في الدوري الإنجليزي



يعتقد النجم النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، أن مباراة فريقه المرتقبة ضد أرسنال، بعد غد الأحد، ستكون «بمنزلة نهائي» في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وربما يكون للقاء، الذي يقام ضمن منافسات المرحلة الـ33 بالمسابقة العريقة بين متصدر الترتيب ووصيفه، تداعيات كبيرة على سباق اللقب هذا الموسم، حيث يتربع أرسنال على القمة بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة ضد كريستال بالاس.



وخسر أرسنال أمام بورنموث يوم السبت الماضي، بينما فاز مانشستر سيتي على تشيلسي، ليشتعل الصراع على البطولة، حيث سيكون الفوز لأي من الفريقين بمنزلة دفعة قوية في سعيهما للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وساعد الفوز 3-0 على تشيلسي يوم الأحد الماضي فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا على مواصلة الضغط على أرسنال، ويعتقد هالاند أن كل مباراة ستكون بمنزلة نهائي لما تبقى من الموسم الحالي.



وقال هالاند في مقابلة مع شبكة «سكاي سبورتس»، اليوم الجمعة: «إنها دائماً مباراة رائعة، ومن الجيد دائماً، كما قلت، اللعب ضد الأفضل لأن هذا ما يطمح إليه الجميع».



وأضاف هالاند في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «إنه لقاء حاسم بلا شك. ندرك جميعاً أهمية هذه المواجهة. إنها أشبه بمباراة نهائية».



وتابع: «كما كانت مباراتنا ضد تشيلسي في نهاية الأسبوع الماضي مباراة نهائية أيضاً. لنكن صريحين».



وشدد هالاند: «سنخوض مباراة نهائية كل أسبوع على مدار المراحل الست المقبلة. إنها مباراة حاسمة، وربما تكون الأهم والأفضل على الإطلاق، لذا نأمل أن تكون مواجهة رائعة».



واختتم هالاند حديثه قائلاً: «هذه هي المباريات التي نرغب في خوضها، وهذه هي اللحظات التي نتمنى أن نكون فيها».