مدرب تشيلسي يثير الجدل بشأن مستقبل إنزو فيرنانديز



أثار ليام روسنيور، المدير الفني لفريق تشيلسي، المزيد من الشكوك حول مستقبل لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، حيث اعترف بوجود ما وصفه بالعقبات التي يجب تجاوزها لحل أزمة اللاعب.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الأرجنتيني الدولي سيغيب عن مواجهة تشيلسي مع مانشستر سيتي، الأحد ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث قال روسنيور إنه لن يلغي قراره الداخلي بإيقاف اللاعب مباراتين.



وجاء ذلك القرار بعد مقابلة أجراها خلال فترة التوقف الدولي، بدا فيها وكأنه يحاول مغازلة ريال مدريد الإسباني.



وبعد غيابه عن المباراة التي حقق فيها تشيلسي فوزاً ساحقاً على بورت فيل 7 - 0، في دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، اعتذر فيرنانديز، الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين، عن تصريحاته لكنه سيظل خارج حسابات الفريق في مواجهة مانشستر سيتي الساعي للفوز بلقب الدوري.



وقال مدرب تشيلسي: «تحدثت مع إنزو ثلاث أو أربع مرات، اعتذر لي وللنادي، وسنتعامل مع الأمر بعد مباراة مهمة يوم الأحد».



وأضاف روسنيور: «إنه اجتماع مهم بشأن أمرٍ بالغ الأهمية قاله إنزو».



وتابع: «الناس يخطئون ولا يمكن التغاضي عن العقاب، لقد فرضنا عقوبة عليه واتخذت قراراً، ما أتمناه من إنزو هو مواصلة مسيرته هنا وتحقيق النجاح».



وأوضح: «لن يلعب يوم الأحد ولكن أتمنى أن يكون عنصراً أساسياً في الفريق في المستقبل».



وقال روسنيور: «هناك بعض العقبات التي يجب تجاوزها لكنني لن أتطرق إليها، لكن في نفس الوقت أريد أن يركز جميع اللاعبين بشكل كامل على تلك المرحلة من الموسم».

ويحتل تشيلسي المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة.