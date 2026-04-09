مانشستر يونايتد يستعد للموسم الجديد من «مدن الجليد»



يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، سلسلة من المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد من الدولة الاسكندنافية المعروفة بطبيعة طقسها البارد جداً.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه إلى جانب مباراة أمام ليدز في دبلن يوم 12 أغسطس، أكد مانشستر يونايتد أيضاً أنه سيخوض أربع مباريات في دول الشمال الأوروبي فنلندا والنرويج والسويد.



ويلتقي مانشستر يونايتد مع ريكسهام على الملعب الأولمبي في هلسنكي بفنلندا يوم 18 يوليو، وبعدها يلتقي مع روسنبورج على ملعب لاركندال في مدينة ترونديم النرويجية يوم 24 يوليو.



ويلتقي مانشستر يونايتد مع أتلتيكو مدريد يوم 1 أغسطس المقبل في استوكهولم في كأس «سنابدراجون» على ملعب فرينذر أرينا، وبعد أسبوع يلتقي مع باريس سان جيرمان في مدينة جوتنبرج السويدية.



وقال جاسون ويلكوكس، مدير الكرة بمانشستر يونايتد، للموقع الرسمي للنادي: «عقب إعلان مباراتنا مع ليدز في دبلن، نعرب عن حماسنا لتأكيد إقامة أربع مباريات ودية أخرى في دول الشمال الأوروبي».



وأضاف: «سعداء لأننا سنلعب في بعض المدن الرائعة، أمام منافسين سيقدمون لنا اختباراً قوياً».



وأكد: «لدينا أفضل جماهير في العالم، ويمنحنا هذا الجدول فرصة رائعة للتواصل مع مشجعينا عبر أوروبا. نتطلع حقاً لخوض المباريات وبذل قصارى جهدنا استعداداً لموسم حافل».