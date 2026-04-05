روزينيور يكشف أسرار فوز تشيلسي الكاسح في كأس الاتحاد الإنجليزي



كشف ليام روزينيور مدرب تشيلسي أسباب الفوز الكاسح لفريقه على بورت فايل بنتيجة 7 - 0، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



صرح روزينيور عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء «إنه فوز رائع، وأحد أسباب أن ينضم اللاعبون لهذا النادي هو أنه يتطلع الفوز بالألقاب، وخوض المباريات الكبيرة».

أضاف «كنت سعيداً للغاية بمستوى اللاعبين، لقد أدوا بروح عالية، وسجلنا سبعة أهداف بفضل طاقتهم وحماسهم».



وكشف المدرب الشاب عما قاله للاعبي تشيلسي بين الشوطين، قائلا «نبهت عليهم بضرورة التعامل مع المباراة وكأنها في بدايتها، والنتيجة تشير للتعادل السلبي، وكان اللاعبون رائعين في تنفيذ التعليمات بشكل مثالي».



وأشاد ليام روزينيور أيضاً باللاعب البرازيلي الشاب إستيفاو الذي سجل الهدف السادس، وصنع هدفاً، قائلاً «إمكانياته لا حدود لها، إنه لاعب نشيط ويتميز بالقدرة على الاستحواذ وكلما شارك يشكل خطورة في كل أرجاء الملعب».



وبشأن الضجة المثارة حول فريقه من الخارج في ظل إيقاف لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز بسبب تصريحاته وتلويحه بالرغبة في الانتقال إلى ريال مدريد، قال مدرب الفريق اللندني «كرة القدم في الملعب فقط، ولكن من الطبيعي أن يتحدث الناس كثيرا عن تشيلسي، لأنه نادٍ كبير».



وختم تصريحاته «لقد عشنا لحظات عصيبة على مدار الأيام العشرة الماضية، ولكن طريقة تجاوزنا لهذه الصعوبات تبقى خطوة جيدة لباقي مشوارنا في الموسم».



