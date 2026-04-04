مانشستر سيتي يقسو على ليفربول برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور نصف النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه على ليفربول 4 - 0 في المباراة التي جمعتهما السبت ضمن منافسات دور الثمانية.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما إيرلينغ هالاند، في الدقيقتين 39 ، من ركلة جزاء، والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي الشوط الثاني سجل أنطوان سيمينيو الهدف الثالث في الدقيقة 50 ، ثم أضاف هالاند الهدف الثالث له (هاتريك) والرابع لفريقه في الدقيقة 57 .

وأهدر محمد صلاح ركلة جزاء لفريق ليفربول في الدقيقة 64.

وكان الاتحاد الإنجليزي أعلن يوم الخميس الماضي إجراء قرعة الدور قبل النهائي عقب آخر مباراة في دور الثمانية والتي تجمع بين ويستهام وليدز الأحد.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم 25 و26 أبريل الجاري على ملعب ويمبلي.