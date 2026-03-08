تشيلسي ينجو من فخ ريكسهام ويتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي



فاز تشيلسي بصعوبة بالغة على مضيفه ريكسهام، أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 4 - 2 بعد مباراة ماراثونية، امتدت لما يقرب من ثلاث ساعات، ليتأهل الفريق اللندني لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم السبت.



تقدم ريكسهام بهدف سجله سام سميث بعد مرور 18 دقيقة، ورد تشيلسي بالتعادل قبل نهاية الشوط الأول، مستفيداً بهدف ذاتي، سجله آرثر أوكونكو حارس ريكسهام بالخطأ في مرماه بالدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تقدم أصحاب الأرض مجدداً بهدف كالوم دويل في الدقيقة 79، ورد تشيلسي سريعاً بالتعادل بهدف جوش أشيمبونج في الدقيقة 82. وفي الدقيقة 93 أكمل ريكسهام اللقاء بنقص عددي، بعد طرد لاعبه جورج دوبسون. امتد اللقاء لشوطين إضافيين، نجح خلاله تشيلسي في التقدم للمرة الأولى بهدف سجله أليخاندرو جارناتشو بعد مرور ست دقائق من الشوط الأول. وكاد ريكسهام أن يشعل الأمور بهدف ثالث سجله لويس برانت في الدقيقة 114، ولكن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» تدخلت باحتساب تسلل. وأجهز تشيلسي تماماً على طموح منافسه بهدف رابع سجله جواو بيدرو في الدقيقة 125.



وحافظ الفريق اللندني على تقدمه في ظل تفوقه العددي، ليتأهل لدور الثمانية، ويلحق بكل من ليفربول، الذي فاز على وولفرهامبتون بنتيجة 3 - 1، أمس الجمعة، وأرسنال الذي تغلب على مانسفيلد تاون بنتيجة 2 - 1، السبت.



ويرفع هذا الفوز من معنويات تشيلسي ومدربه الشاب ليام روزينيور قبل اختبارين صعبين، حيث يحل الفريق اللندني ضيفاً على باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في مواجهة مكررة من نهائي كأس العالم للأندية الصيف الماضي.



وبعدها بثلاثة أيام يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.