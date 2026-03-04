ليفربول يدفع ثمن البطء والأداء المكشوف أمام وولفرهامبتون



يرى فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول، أن ناديه لم يقدم الأداء الذي يجعله يستحق الخروج بنتيجة إيجابية في مباراته ضد وولفرهامبتون ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب (مولينيو).



وتلقى ليفربول خسارة مباغتة 1 - 2 أمام مضيفه وولفرهامبتون (متذيل الترتيب)، الثلاثاء، ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة العريقة، ليتجمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف أستون فيلا، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



وقال فان دايك عقب المباراة: «أعتقد أن اللوم يقع علينا. لقد كنا بطيئين، وكان أداؤنا متوقعاً، ومتراخياً في الاستحواذ على الكرة، وأخطأنا في اتخاذ القرارات. صحيح أننا لم نمنح الخصم فرصاً، ولكن إذا كان أداؤك بهذا الشكل، فقد تكون هذه هي النتيجة. هذه هي الحقيقة، وهذا أمر مخيب للآمال من هذه الليلة».



وحول صعوبة تحقيق بداية قوية في المباراة، أوضح اللاعب الهولندي: «ليس هناك سبب واحد وراء ذلك. من الواضح أن مباريات كرة القدم هذه الأيام تخضع لتحليلات مكثفة، ويجري تحليل أسباب ما يحدث على أرض الملعب».



وتابع: «نحن كفريق نرغب في بدء المباراة بأفضل شكل ممكن، وقد فعلنا ذلك في المباراة الأخيرة (ضد ويستهام يونايتد). اليوم، استحوذنا على الكرة معظم الوقت، لكننا مع ذلك اتخذنا قرارات خاطئة، ولم نتمكن من استغلال الفرص. في النهاية، نشعر بخيبة أمل كبيرة لخسارتنا اليوم».



وفيما يتعلق بهدفي وولفرهامبتون في شباك ليفربول، كشف فان دايك: «استقبال الأهداف أمر محبط دائماً. من الواضح أننا كنا قد حافظنا على نظافة شباكنا في مباراتين (قبل مباراة ويستهام). أعتقد أن دفاعنا كان متماسكاً للغاية. لكن هذا ما حدث، ويتعين علينا تجاوز الأمر سريعاً لأننا سنعود إلى هنا بعد يومين، ونريد تقديم أداء جيد في كأس الاتحاد الإنجليزي. علينا أن نظهر ردة فعل قوية».

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، على نفس الملعب، الجمعة، في الدور الخامس لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث يأمل الفريق الأحمر في مصالحة جماهيره المحبطة، والمضي قدماً نحو الفوز بلقب البطولة العريقة، في ظل تلاشي آماله في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم.



وبخصوص الهزيمة التي ستزيد من صعوبة المنافسة على المراكز الخمسة الأولى في ترتيب الدوري، صرح فان دايك: «الموسم بأكمله ليس سهلاً. كان من المتوقع أن يكون موسماً متقلباً لأسباب عديدة. الدوري قوي ويتعين على الفرق خوض مباراة كل ثلاثة أو أربعة أيام، إنها معركة حقيقية».



وشدد فان دايك في ختام حديثه: «نحتاج لأن يكون جميع اللاعبين في أفضل حالاتهم، ونحتاج أيضاً إلى تشكيلة واسعة لهذا الغرض. إننا بحاجة لتحقيق نتائج، وقد حققنا نتائج جيدة في الأسبوعين الماضيين، لكننا لم نحققها اليوم. هذا يشير إلى أننا ما زلنا بحاجة إلى العمل، وهذا واضح تماماً، وهو ما يجب أن نركز عليه».