ليفربول يتألق بفوز عريض على ويستهام في الدوري الإنجليزي



أمطر ليفربول شباك ضيفه ويستهام يونايتد، ليهزمه بنتيجة 5 - 2 في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.



تقدم ليفربول بثلاثية في الشوط الأول، سجلها هوجو إيكيتيكي وفيرجيل فان دايك وأليكسيكس ماك أليستر في الدقائق 5 و24 و43، وأضاف كودي جاكبو وآكسيل ديساسي مدافع ويستهام بالخطأ في مرماه الهدفين الرابع والخامس بالدقيقتين 70 و82.



وقلص الضيوف الفارق بهدفين، سجلهما توماس سوتشيك وفالنتين كاستيلانوس في الدقيقتين 49 و75.



حقق ليفربول فوزه الثالث توالياً، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، متخلفاً بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، الذي سيستقبل كريستال بالاس، غداً الأحد، في إطار نفس الجولة.

أما ويستهام فبقى في منطقة الخطر، بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر، ليبقى مهدداً بالهبوط.