فوفانا «القوي» يصمد في وجه الإساءات العنصرية



أكد ليام روسينيور، مدرب تشيلسي، أن الفرنسي ويسلي فوفانا «رجل قوي» و«بخير تماماً» بعد تعرضه لإساءات عنصرية عقب تعادل فريقه مع بيرنلي يوم السبت الماضي.



وشارك المدافع رسائل تلقاها عبر الإنترنت في الساعات التي تلت طرده بالبطاقة الحمراء خلال مباراة التعادل 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج، والتي أعلنت وحدة شرطة كرة القدم البريطانية أنها تحقق فيها إلى جانب حوادث أخرى تم الإبلاغ عنها خلال الأيام السبعة الماضية.



وتحدث روسينيور مطولاً في اليوم السابق عن مشكلة العنصرية في كرة القدم بعد أن ادعى فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، تعرضه لإساءة عنصرية خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، وقبل مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد ضد أرسنال على ملعب الإمارات، واجه الموضوع نفسه مجدداً.



وقال: «كان يوماً عصيباً على ويسلي، أولاً لما حدث في المباراة، وثانياً لتداعيات ذلك والإساءات العنصرية التي تعرض لها عبر الإنترنت».



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «ويسلي رجل قوي وطيب، لكن من المدهش أننا تحدثنا عن العنصرية الأسبوع الماضي، إنها تؤثر في الإنسان، ولا ينبغي أن تكون موجودة، سواء كانت عبر الإنترنت، أو لفظية، أو وجهاً لوجه، إنه أمر يجب أن نبذل قصارى جهدنا للقضاء عليه من حياتنا، لكن اللاعب بخير تماماً، وقد تدرب جيداً هذا الأسبوع».