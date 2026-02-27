موسم اللقب العشرين ينعش خزائن ليفربول

​أعلن نادي ليفربول المنافس في الدوري ‌الإنجليزي ​الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تسجيل إيرادات قياسية بلغت 703 ملايين جنيه إسترليني (947.57 مليون دولار) خلال السنة المالية الممتدة حتى مايو ⁠أيار 2025، وهو الموسم الذي توج فيه النادي بلقبه العشرين في الدوري الإنجليزي.

وسجل النادي، الذي يتصدر قائمة ديلويت ‌كأعلى أندية الدوري الإنجليزي من حيث الإيرادات، أرباحا بعد الضرائب بلغت ثمانية ملايين ‌جنيه إسترليني (10.78 مليون دولار)، مدفوعا ‌بارتفاع كبير في إيرادات البث التلفزيوني ‌وإيرادات أيام ‌المباريات والأنشطة التجارية.

وفي المقابل، شهدت تكاليف الموظفين والإدارة ​ارتفاعا ملحوظا. وارتفعت إيرادات ‌ليفربول ​من الجوانب الإعلامية بمقدار 60 مليون جنيه إسترليني لتصل إلى 264 مليون جنيه إسترليني، كما سجل ​النادي زيادة قدرها 14 مليون جنيه إسترليني في إيرادات أيام المباريات، و15 مليون جنيه إسترليني في الإيرادات التجارية.

لكن في المقابل، ارتفعت التكاليف الإدارية بمقدار 57 مليون جنيه إسترليني، كما زادت تكاليف الموظفين بمقدار 42 مليون جنيه إسترليني. وقال ليفربول ‌في بيان "شهدت عدة جوانب أخرى من التكاليف ​ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، مما أثر على العائد الهامشي من عمليات التشغيل الأساسية مثل أيام المباريات".