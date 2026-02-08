المغربي تيرغالين يقود فينورد لوصافة الدوري الهولندي

حقق فينورد انتصاراً ثميناً خارج دياره على حساب مضيفه أوتريخت 1 / صفر في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم. ويدين فينورد بهذا الفوز للاعبه المغربي أسامة تيرغالين الذي نجح في تسجيل هدف المباراة الوحيد مبكراً عند الدقيقة العاشرة بعد تمريرة حاسمة من زميله ياكوب مودر.

ولعب أوتريخت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 78 لطرد لاعبه ميجيل رودريجيز لحصوله على إنذارين في غضون 17 دقيقة بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني. الفوز رفع رصيد فينورد إلى 42 نقطة من 22 مباراة في المركز الثاني بفارق 14 نقطة خلف آيندهوفن المتصدر، والذي خاض 21 مباراة.