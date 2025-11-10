جورج وياه: أتعهد بمحاربة العنصرية ونبذ الكراهية في الملاعب

د ب أ

عقدت لجنة صوت اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اجتماعها الفعلي الأول في الرباط بالمغرب، بقيادة النجم الأسطوري والرئيس السابق لجمهورية ليبيريا، جورج وياه. وتعهدت اللجنة، التي تضم 16 أسطورة من رجال ونساء كرة القدم، بتطهير اللعبة من آفة العنصرية. وأكد جورج وياه، القائد الفخري للجنة، أهمية الوحدة ونبذ الكراهية في الملاعب.

وأضاف: العنصرية مرض لا يمكننا الاستمرار في التغاضي عن العنصرية في الأماكن العامة، وخاصةً في الملعب حيث يفترض أن يعمل الجميع معاً، أعتقد بأن ما يهمنا هو أن ننسى تسمية بعضنا البعض بالأسماء غير المحببة وتقبل بعضنا البعض، وأن نكون أصدقاء، هذا هو جوهر العالم.

وأشار وياه، الذي عانى من العنصرية خلال مسيرته مع أندية مثل ميلان وباريس سان جيرمان، إلى أن صوته مهم كلاعب كرة قدم سابق ورئيس سابق لبلاده، موضحاً: صوتي مهم لأنني لعبت هذه اللعبة، وعانيت من العنصرية، لذا أعتقد بأنني سأكون أحد اللاعبين الذين سيكونون في وضع يسمح لهم بقول لا للعنصرية.

وتأسست لجنة صوت اللاعبين بموجب إحدى الركائز الخمس لمبادرة «الموقف العالمي ضد العنصرية» التابعة لفيفا، والتي تم اعتمادها بالإجماع في كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم الرابع والسبعين في بانكوك في مايو 2024. وجاء الاجتماع في المغرب ليكون المرة الأولى التي يجتمع فيها أعضاء اللجنة فعلياً، بعد اجتماعات سابقة عبر الإنترنت.

وقال رئيس فيفا جياني إنفانتينو خلال الكلمة الختامية للاجتماع: القضية التي تجمعنا هنا هي بالتأكيد القضية الأكثر أهمية التي يتعين علينا النضال من أجلها لقد تحدثنا بما فيه الكفاية، ويتعين علينا الآن التصرف. وبحسب الموقع الرسمي لفيفا، انضم إلى جورج وياه في الرباط عدد من الأعضاء البارزين مثل النيجيري ميرسي أكيدي والكولومبي إيفان كوردوبا والسنغالي خليلو فاديجا والفرنسي ميكايل سيلفستري.