

انضم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إلى قائمة متزايدة من المؤسسات العالمية التي تعرضت لاختراقات إلكترونية خلال الأيام الأخيرة، ما يعيد إلى الواجهة المخاطر الاقتصادية للهجمات السيبرانية، وتداعياتها على أمن البيانات واستمرارية الأعمال وسمعة المؤسسات.

وأكد «فيفا»، اليوم، تعرضه لهجوم إلكتروني أتاح الوصول غير المصرح به إلى مجموعة محدودة من البيانات الشخصية والتجارية، فيما ادعت مجموعة من القراصنة استيلاءها على أكثر من 12 غيغابايت من البيانات، تشمل وثائق مالية وقانونية وإدارية ومستندات إثبات الهوية، دون أن يكشف الاتحاد عن حجم البيانات المسروقة فعلياً، أو عدد المتضررين من الاختراق.



وسبق أن أعلن «فيفا» تصديه لأكثر من مليار هجوم سيبراني، وتحييد أكثر من 11 ألف نطاق إلكتروني ضار خلال منافسات كأس العالم 2026، ما يعكس حجم التهديدات الرقمية التي تواجه الفعاليات الرياضية الكبرى.



سلسلة اختراقات

وجاء الحادث بعد أيام من إعلان رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا»، تعرض إحدى منصاتها الرقمية لاختراق أسفر عن سرقة بيانات شخصية لمشجعين، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه المؤسسات الرياضية، مع توسعها في استخدام المنصات الرقمية، وتخزين بيانات ملايين المستخدمين.



كما شهدت الأيام الأخيرة تقارير عن اختراقات طالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، فضلاً عن إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، إخراج بعض أنظمتها من الخدمة احترازياً، عقب وصول غير مصرح به إلى مجموعة محدودة من أنظمتها.