وجه قائد بايرن ميونيخ الألماني، جوشوا كيميتش، انتقادات لاذعة لإدارة النادي بسبب طريقة تعاملها مع المشكلات الصحية التي يعاني منها زميله جمال موسيالا.

وقال كيميتش، عقب خسارة بايرن ميونيخ أمام ليل الفرنسي 1 - 2 في دوري أبطال أوروبا: «يجب ألّا يتم التعامل أبدا مع أمر كهذا على حساب أحد اللاعبين، بالطبع يأتي النادي دائماً في المقام الأول وهو أكبر من أي لاعب، لكنه ليس أكبر من الإنسان»، مضيفاً: «هذا أمر غير مقبول على الإطلاق ولا يعكس ما يمثله بايرن ميونيخ».

وأثارت الحالة الصحية لموسيالا جدلاً، بعدما طرح عضوا المجلس الإشرافي للنادي أولي هونيس وكارل هاينز رومينيجه إمكانية خفض راتب لاعب خط الوسط بسبب مشكلاته الصحية.

كما شككا علناً في قدرة موسيالا، الذي يعد من أصحاب الرواتب الأعلى في بايرن ميونيخ ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030، على استعادة مستواه السابق.

وقال كيميتش إن انتقاد أداء اللاعبين أمر مشروع، لكن وضع موسيالا مختلف، وكان ينبغي التعامل معه بعيداً عن وسائل الإعلام، موضحاً: «هذا أمر ينبغي تسويته داخلياً، من خلال الجلوس إلى طاولة واحدة، بدلاً من محاولة حل المشكلة علناً».

واجتمع مسؤولو بايرن ميونيخ مع ممثلي موسيالا، الثلاثاء، وأصدر الطرفان بياناً مشتركاً عقب الاجتماع، جاء فيه: «تأتي صحة اللاعب فوق كل اعتبار بالنسبة للطرفين، ويحظى موسيالا بالدعم الكامل في رحلة تعافيه وعودته إلى الملاعب».