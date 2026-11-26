عوقب الهولندي سفين بوتمان، مدافع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بالحرمان من القيادة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1660 جنيهاً إسترلينياً، بعد ضبطه وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارته، رغم توقفها وسط زحام مروري.

ورصد أحد راكبي الدراجات بوتمان، البالغ من العمر 26 عاماً، وهو يمسك هاتفه بكلتا يديه أثناء جلوسه داخل سيارته من طراز «رينج روفر»، التي تبلغ قيمتها 90 ألف جنيه إسترليني، في مدينة نيوكاسل يوم 17 سبتمبر من العام الماضي.

وصور راكب الدراجة الواقعة وأرسل المقطع إلى الشرطة، ليُحال اللاعب الهولندي إلى المحكمة، إذ أقر بذنبه في التهمة الموجهة إليه، لتفادي المثول أمام المحكمة.

وكان في رصيد بوتمان بالفعل تسع نقاط على رخصة قيادته، قبل أن تقرر المحكمة إضافة ست نقاط أخرى بعد إقراره بالمخالفة، وهو ما ترتب عليه منعه من القيادة لمدة ستة أشهر.