اعترف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بأن وضع مانشستر يونايتد «هشّ»، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه تسلّم فريقاً قوياً.

وجاءت بداية مسيرة بوتشيتينو مديراً فنياً لمانشستر يونايتد كارثية، حيث تلقى الفريق هزيمة قاسية بنتيجة 0-4 أمام غريمه ليفربول الأحد الماضي، ليجد نفسه في المركز قبل الأخير بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 11 جولة، متقدماً فقط على كريستال بالاس.

وقال بوتشيتينو: «الوضع هشّ، لكننا لسنا كذلك. نحن فريق قوي، فقد أثبت اللاعبون ذلك في الموسم الماضي عندما أنهوا الدوري في المركز الثالث، وها نحن الآن ننافس في دوري أبطال أوروبا».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أحياناً تحدث أمور في كرة القدم لأسباب مختلفة. علينا تحديد هذه الأسباب، ونحن نعمل على ذلك بالفعل. أعتقد أننا سننجح في تصحيح المسار».

وتابع: «علينا التعامل مع كل مباراة على حدة. في نهاية المطاف، الوجود في مانشستر يونايتد يعني السعي إلى الفوز في كل مباراة، فكل مباراة لها أهميتها ولا تقل واحدة عن الأخرى».

واختتم قائلاً: «نحن مانشستر يونايتد، ويجب أن نؤمن بقدرتنا على تغيير هذا الوضع. نحن نعمل حالياً على بناء هويتنا، وهذا هو الأمر الأكثر أهمية».