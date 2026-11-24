يطالب نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بالتراجع عن تصريحاته المتعلقة بـ«قضية نيغريرا»، حسبما أفاد تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في المحكمة بالعاصمة الإسبانية مدريد، غداً الأربعاء، في جلسة صلح تسبق احتمال رفع دعوى جنائية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، اليوم، أنه من المنتظر أن يحضر الجلسة ممثلو برشلونة وفلورنتينو بيريز أو محامون يختارهم رئيس النادي الملكي.

وتأتي هذه الجلسة على خلفية تصريحات أدلى بها بيريز حول «قضية نيغريرا»، أثارت غضب مجلس إدارة برشلونة، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها.

وتعود جذور الخلاف إلى المؤتمر الصحفي الذي عقده بيريز في 12 مايو الماضي، والمقابلة التي أجراها مع قناة «لا سيكستا» في اليوم التالي.

ووصف رئيس ريال مدريد «قضية نيغريرا» بأنها «أكبر فضيحة في تاريخ كرة القدم»، متهماً برشلونة بالفساد وإثراء الحكام والاستفادة من القرارات التحكيمية، كما شكك في بعض ألقاب الدوري التي توج بها النادي الكتالوني.

وقال بيريز: «إنها قضية فساد لا مثيل لها في تاريخ كرة القدم العالمية»، مضيفاً: «برشلونة يستفيد دائماً، بينما تضررت فرق أخرى أيضاً».

وتابع: «من غير المقبول أن يظل أحد أهم أندية كرة القدم تحت طائلة الشبهات بفساد استمر تمويله على مدى 20 عاماً».

وأضاف: «لقد فزت بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وسبعة ألقاب في الدوري الإسباني. كان بإمكاني الفوز بـ14 لقباً في الدوري، لكن الألقاب الأخرى تم سلبها مني».

وفي تصريحاته التلفزيونية، جدد بيريز هجومه على منظومة التحكيم و«قضية نيغريرا»، متحدثاً عن «فساد ممنهج»، ومؤكداً أن «الحكام أنفسهم يواصلون ارتكاب الأفعال نفسها بشكل صارخ».

وذهب بيريز إلى أبعد من ذلك، قائلاً: «لقد سُلبت منا ما بين 16 و18 نقطة هذا الموسم. لم آتِ إلى هنا لكي يثري بعض الحكام أنفسهم بأموال برشلونة».

وفي 12 يونيو الماضي، طلب خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، والقسم القانوني بالنادي عقد جلسة صلح، تمهيداً لاحتمال رفع دعوى جنائية بتهمة التشهير.

ويسعى برشلونة إلى إلزام بيريز بالتراجع عن تصريحات يعتبرها النادي كاذبة وتلحق ضرراً جسيماً بصورته وسمعته.

وتتيح جلسة الصلح للطرفين فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل اللجوء إلى المحاكم الجنائية، فيما يتجه برشلونة إلى تقديم شكوى جنائية ضد رئيس ريال مدريد في حال عدم التوصل إلى صيغة مرضية للتراجع عن تصريحاته.