كشفت تقارير صحفية، أمس الاثنين، أن شركة «فيفا فورورد إنتربرايز»، التي اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، جياني إنفانتينو، تأسيسها لخصخصة الحقوق التجارية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، كانت ستنفذ خطة تمتد 96 عاماً.

وكشفت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية للمرة الأولى عن خطط وملامح هذه الشركة في 28 يوليو الماضي، واضطر إنفانتينو إلى التخلي عن الفكرة، التي كانت تتضمن حصول مستثمرين من القطاع الخاص على حصة أقلية في الشركة، في الأول من أغسطس، بعد اعتراض ثلاثة اتحادات قارية عليها.

وكان «فيفا» قد أكد في يوليو الماضي أن مجموعة المستثمرين من القطاع الخاص كان من المقرر أن تقودها شركة «ثرايف كابيتال»، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونشرت صحيفتا «نيويورك بوست» و«ذا غارديان»، أمس الاثنين، تقارير تستند إلى وثائق مسربة تتعلق بشركة «فيفا فورورد إنتربرايز»، تشير إلى أن خطة خصخصة حقوق كأس العالم كانت ستمتد 96 عاماً.

وذكرت صحيفة «ذا غارديان» أن مدة العقد كانت ستكون قابلة للتجديد تلقائياً لتصل في حدها الأقصى إلى 96 عاماً، فيما أوضحت «نيويورك بوست» أن إنهاء العقد لم يكن ليتم إلا في حال ارتكاب مخالفات جسيمة.

وأفادت الصحيفتان بأن الوثائق المسربة تضمنت تفاصيل حول مكافآت مخصصة لإدارة الشركة، كان من الممكن أن تصل قيمتها إلى 50 مليون دولار مقابل كل مليار دولار من ميزانية الشركة، التي قُدرت بـ20 مليار دولار.

كما ذكرت التقارير أن إنفانتينو، رئيس «فيفا»، كان سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أعلن في أغسطس الماضي فقدان ثقته بإنفانتينو بسبب مقترح خصخصة بطولة كأس العالم، ثم أعلن دعمه لرئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، مرشحاً لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» عام 2027.

ولا يزال إنفانتينو المرشح الأوفر حظاً للفوز بولاية رابعة خلال مؤتمر «فيفا»، الذي سيُعقد في الرباط بالمغرب في مارس المقبل.