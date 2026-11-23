دخل الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتليتكو مدريد، تاريخ الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوز فريقه على خيتافي بثلاثية دون رد في «الليغا».

واعتلى سيميوني قائمة أكثر المدربين تحقيقاً للانتصارات في الدوري الإسباني، بعدما وصل إلى الفوز بـ 345 خلال 567 مباراة، ليكسر الرقم القياسي السابق باسم لويس أراغونيس، المدرب الأسطوري لأتلتيكو مدريد والمنتخب الإسباني، الذي حقق 344 فوزاً، لكنه احتاج إلى 189 مباراة إضافية.

وقال سيميوني: «أنا سعيد بهذا الإنجاز، لا أجد عادة الكثير من الأمور التي تسعدني، لكن هذا الإنجاز تحقق بعد عمل هائل».

وأضاف: «أواجه عادة الانتقادات بأنني ألجأ لخطط دفاعية، ولكن لا أهتم بما يتردد في هذا الشأن».

وأردف: «يتردد دائماً بأننا فريق دفاعي، هدفه الدفاع فقط، ولكن لا يمكن الفوز بـ 345 مباراة في الدوري الإسباني بخطة دفاعية فقط، هل هذا ممكن؟».

وتولى سيميوني تدريب أتلتيكو مدريد منذ ديسمبر 2011، وتزامن ذلك مع هيمنة برشلونة وريال مدريد على المشهد في إسبانيا تحت قيادة المدربين بيب غوارديولا وجوزيه مورينيو.

وقاد سيميوني أتلتيكو مدريد لعدد من النجاحات، حيث نجح في قيادة أتلتيكو للفوز بلقب الدوري الأوروبي عام 2012 ثم فاز بكأس السوبر الأوروبي بعدها بثلاثة أشهر.

وفي أول موسم كامل له مع أتلتيكو، قاد سيميوني الفريق المدريدي للفوز بكأس ملك إسبانيا، وفي الموسم التالي أعاد لقب الدوري الإسباني «الليغا» لجدران النادي لأول مرة منذ عام 1996 عندما كان سيميوني لاعباً في صفوف الفريق.

وأصبح أتلتيكو قطباً بارزاً للكرة الإسبانية طوال عهد سيميوني، وتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا في كل المواسم تحت قيادته.

ولكن أتلتيكو ضل الطريق نحو الفوز بدوري أبطال أوروبا، بل خسر النهائي مرتين أمام ريال مدريد، الأولى في 2014، حيث تعادل الريال بهدف في الوقت بدل الضائع قبل أن يفوز في الوقت الإضافي، والثانية في 2016 بركلات الترجيح.

وكان آخر ألقاب سيميوني في عام 2021، حين توج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية، كما قاد الفريق أيضاً لتحقيق ثنائية الدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي في عام 2018.

وينتهي عقد سيميوني مع أتليتكو بنهاية الموسم الجاري، وتترقب جماهير الفريق مدى استعداد المدرب الأرجنتيني لتمديد مسيرته الحافلة مع النادي لمواسم أخرى.