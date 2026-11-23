يعتقد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، أنه ينبغي على بايرن ميونخ الانتظار لمعرفة كيف ستتطور حالة جمال موسيالا قبل مناقشة وضع عقده الحالي، وذلك في ظل تراجع حدة تصريحات مسؤولي النادي، فيما أكد أحد أبرز المحامين المتخصصين في القضايا الرياضية أن خفض راتب اللاعب يبدو مستحيلاً من الناحية القانونية.

ويعاني موسيالا، صانع ألعاب المنتخب الألماني وبايرن ميونخ، من نوبات من غياب الوعي، وهي أحد أشكال مرض الصرع، خلال الموسم الحالي، ما دفع مسؤولي النادي المتوج بلقب الدوري الألماني إلى التشكيك علناً في إمكانية استعادة اللاعب مستواه السابق.

وكان أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن، قد أشار إلى المعضلة التي يواجهها النادي في التعامل مع وضع اللاعب، فيما ألمح يان-كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي، إلى إمكانية إجراء مناقشات مع إدارة موسيالا وأفراد عائلته بشأن مستقبله التعاقدي. كما أثار كارل هاينز رومينيجه، عضو مجلس إدارة النادي، مسألة العقد الضخم الذي وقعه اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً العام الماضي.

وقال فولر في تصريحات لمحطة «سكاي ألمانيا» مساء الأحد: «ينبغي الانتظار قليلاً. إنه يشارك في المباريات، وليس الأمر وكأنه غير قادر على اللعب حالياً. بايرن يحتاج إليه خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وغاب موسيالا، الذي يعد من بين أعلى اللاعبين أجراً في بايرن ويرتبط بعقد مع النادي حتى عام 2030، عن بداية الموسم بسبب حالته العصبية، قبل أن يتعرض لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ. وعاد اللاعب للمشاركة بديلاً خلال التعادل 1-1 مع كولن يوم الجمعة، وكاد أن يسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

ويعاني بايرن من نقص كبير في صفوفه، في ظل الإصابات طويلة الأمد التي تعرض لها عدد من مهاجميه الأساسيين، وفي مقدمتهم هاري كين، ما يجعل الحاجة إلى جهود موسيالا أكبر خلال الأسابيع المقبلة، في الوقت الذي يسعى فيه الفريق إلى اللحاق ببوروسيا دورتموند، المتصدر الجديد للمسابقة.

وقال فولر: «آمل، مثلنا جميعاً، أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه من قبل. أنا متفائل بذلك. لقد أظهر قدراته سابقاً رغم معاناته من المرض. نحن بحاجة إلى جمال أيضاً في المنتخب الألماني، فقد أثبت أنه لاعب استثنائي».

وخلال زيارة إلى إحدى روابط مشجعي بايرن في مدينة كروناخ البافارية يوم الأحد، اتخذ دريسن نبرة أكثر هدوءاً في حديثه عن اللاعب.

وقال دريسن، وفقاً لما نقلته مجموعة صحف «مونشنر ميركور» و«تز»: «نمنح جمال الوقت، ويجب علينا أن نفعل ذلك».

وأضاف: «الأمر يشبه ما يحدث في شركتك الخاصة عندما يصبح أحد الأشخاص غير قادر على أداء جميع مهامه كما كان من قبل. هذا وضع جديد في كرة القدم، وعلينا أن نتعلم كيفية التعامل معه».

ورد دريسن على أحد المشجعين الذي وجه إليه سؤالاً قائلاً: «رسالتك هي: تحدثوا، لكن تحدثوا بمزيد من الهدوء. أعتقد أن الجميع فهم ذلك».

وتعرض بايرن لانتقادات واسعة في الأوساط الكروية بسبب تصريحات مسؤوليه بشأن إمكانية إعادة التفاوض على عقد موسيالا أو خفض راتبه.

وفي هذا السياق، أكد يواخيم راين، أحد أبرز المحامين الألمان المتخصصين في القانون الرياضي، لمحطة «آر تي إل» أن فرص بايرن في اتخاذ مثل هذه الخطوة من الناحية القانونية محدودة للغاية.

وقال راين: «إن تعديل الراتب من جانب واحد ليس خياراً مطروحاً. ولا يمكن التفكير في إنهاء العقد إلا في حالة العجز الدائم عن اللعب، ولا توجد حالياً أي مؤشرات على ذلك. موسيالا ليس عاجزاً بشكل دائم عن أداء عمله».