بات منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد محفوفاً بالمخاطر بالنسبة إلى العديد من المدربين، لكن الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الجديد للفريق، لم يكن يتوقع أن يتعرض للسخرية في أول مباراة له مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن بوتشيتينو بدأ مهمته مع مانشستر يونايتد بطريقة سيئة، بعدما تلقى مدافعه ليني يورو بطاقة حمراء مبكرة، واستقبل الفريق هدفين في الشوط الأول، لتردد جماهير ليفربول في ملعب «أنفيلد» هتاف «ستُقال في الصباح»، بعد مرور 13 دقيقة فقط من المباراة الأولى للمدرب الأرجنتيني.

وجلس السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد، في مقصورة كبار الشخصيات إلى جانب الممثل والمشجع جيمس نيسبيت، الموجود في ليفربول لتصوير مسلسل تلفزيوني جديد، وسط أجواء متوترة للفريق في ملعب «أنفيلد».

كما بدت ملامح الجمود والصرامة على وجهي الرئيس التنفيذي عمر برادة ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس، اللذين جلسا أمام فيرجسون مباشرة، عقب البداية السيئة للمدرب الجديد.

وخسر مانشستر يونايتد في النهاية برباعية نظيفة أمام ليفربول، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، بفارق نقطة واحدة فقط عن كريستال بالاس متذيل الترتيب.