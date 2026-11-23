سجل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، أسوأ بداية لمدرب مع الفريق منذ 100 عام، بعد الخسارة الثقيلة أمام ليفربول برباعية نظيفة، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أنه منذ خسارة لال هيلديتش، مدرب ولاعب مانشستر يونايتد السابق، برباعية نظيفة أمام بولتون في أكتوبر 1926، لم يتعرض أي مدرب جديد للشياطين الحمر لهزيمة بهذه النتيجة في مباراته الأولى.

وأشارت إلى أن الهزيمة الثقيلة أمام ليفربول دفعت مانشستر يونايتد إلى المركز التاسع عشر في جدول الترتيب، بفارق نقطتين عن أقرب مراكز البقاء في الدوري الممتاز.

وتأثر مانشستر يونايتد بشدة بطرد مدافعه الفرنسي ليني يورو بعد مرور ثماني دقائق فقط من المباراة، التي أقيمت على ملعب «أنفيلد» معقل ليفربول.

واستغل ليفربول النقص العددي لينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما دومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتز في الدقيقتين العاشرة والثالثة عشرة.

وفي الشوط الثاني، أضاف ريو نجوموها وفيكتور مونيوز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 66 و82.

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، خلف مانشستر سيتي وبرايتون، ولكل منهما 22 نقطة، وأرسنال حامل اللقب والمتصدر برصيد 28 نقطة.