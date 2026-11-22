

قلب ‌برشلونة ​تأخره بهدفين ليفوز 3-2 على ضيفه فياريال في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «الليغا»، أمس، وكان فياريال قد ⁠تقدم بهدفين في غضون سبع دقائق، عندما استغل تاجون بوكانان وتاني أولواسيي تراخي ‌برشلونة في بداية المباراة. وحصل الأمين جمال على ركلة جزاء، لكنه سدد الكرة في القائم في الدقيقة 23، وقلص جيرارد مارتين الفارق بضربة رأس من تمريرة عرضية من بيدري في ​الدقيقة 57، قبل ​أن يعادل فيرمين لوبيز ⁠النتيجة بعد أربع دقائق.



وجاء الهدف الثالث لبرشلونة سريعاً، ​عندما ⁠حول ⁠باو نافارو مدافع فياريال تمريرة عرضية من جمال إلى شباك ⁠فريقه، وطُرد نافارو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ويظل برشلونة في صدارة الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد، ​الذي فاز على سيلتا فيجو، ويبقى فياريال في المركز التاسع برصيد 15 ​نقطة.