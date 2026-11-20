أكد أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، أنه يرغب ​في أن يكون فريقه جاهزاً لأي مفاجآت عندما يلتقي مانشستر يونايتد، ‌بقيادة مدربه ​الجديد، ماوريسيو بوتشيتينو، على ملعب أنفيلد في القمة التي تجمعهما، بعد غد الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وقال إيراولا في ⁠مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: «علينا أن ندرك أهمية المباراة، فلديهم مدرب جديد وهذا يمثل تحديات جديدة بالنسبة لنا»، مضيفاً: «صحيح أن لديهم هذه الأفضلية البسيطة، فليس لدينا أي مراجع يمكننا الاستعداد بناء عليها، فهم قادرون على اتخاذ مسارات مختلفة لا ‌نعرفها حالياً».

وأشار مدرب ليفربول أن لاعبي مانشستر يونايتد سيحاولون إثارة إعجاب المدرب الجديد، ويتعين على فريقه التعامل مع هذا الأمر من بداية المباراة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 18، ولم يحقق أي فوز في الدوري منذ أغسطس الماضي، لكن إيراولا يعتقد أن التنافس مع ليفربول ووصول مدرب جديد قد يبثان روحاً جديدة في موسمهم الباهت، فيما يحتل ليفربول المركز الرابع، وفاز بست من ‌آخر ثماني مباريات في كل المسابقات.

ولم ⁠يخسر مانشستر يونايتد أمام غريمه ليفربول منذ سبتمبر 2024، كما أنه لم يتعرض للهزيمة في أنفيلد منذ هزيمته الساحقة والشهيرة 7-صفر على يد فريق المدرب الألماني يورجن ​كلوب في ⁠مارس 2023.