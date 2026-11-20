تعود منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، غداً السبت، بإقامة مباريات الجولة الثانية عشرة، وسط صراع ثلاثي على الصدارة بين لاتسيو وإنتر ميلان وروما، بعد أيام من خروج المنتخب الإيطالي من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إيطاليا قد أخفق في التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري الأمم الأوروبية، بعدما أنهى منافسات المجموعة الأولى بالمستوى الأول في المركز الثالث، رغم فوزه على فرنسا 3-1 في الجولة قبل الأخيرة، قبل أن يتلقى خسارة ثقيلة أمام بلجيكا 1-4 في الجولة الختامية.

وتعود منافسات الدوري في ظل تقارب كبير بين فرق المقدمة، إذ يتصدر لاتسيو الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، بينما يأتي روما ثالثاً برصيد 27 نقطة، ليقتصر الفارق بين المتصدر وصاحب المركز الثالث على نقطتين.

إنتر يطارد الصدارة أمام أتالانتا

ويحل إنتر ميلان، حامل اللقب، ضيفاً على أتالانتا بعد غد الأحد، على ملعب الفريق بمدينة برجامو، في مواجهة يسعى خلالها إلى مواصلة الضغط على لاتسيو وانتزاع الصدارة حال تعثر منافسه.

ويدخل إنتر اللقاء برصيد 28 نقطة، جمعها من تسعة انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمة واحدة، بعدما تغلب على كومو بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

ويعتمد الفريق على قدرات مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام، الذي سجل ستة أهداف في المسابقة حتى الآن، إلى جانب القائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، فضلاً عن عناصره الأساسية في خط الوسط والدفاع.

في المقابل، يحتل أتالانتا المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة، بعد أربعة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم، ويتطلع إلى تحسين موقعه في الترتيب والاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية.

وكان أتالانتا قد استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بفوزه خارج ملعبه على مونزا بهدف دون رد، سجله المهاجم نيكولا كرستوفيتش، الذي يتصدر قائمة هدافي الفريق في الدوري برصيد سبعة أهداف.

ويعول أصحاب الأرض على كرستوفيتش وشارل دي كيتيلير وجيانلوكا سكاماكا في الخط الأمامي، إلى جانب ماريو باشاليتش وإيدرسون في وسط الملعب، والحارس ماركو كارنيسيكي.

لاتسيو يتمسك بالقمة أمام ليتشي

وفي العاصمة روما، يستضيف لاتسيو متصدر الترتيب فريق ليتشي غداً السبت، على الملعب الأولمبي، بهدف تعزيز موقعه في القمة والحفاظ على سجله الخالي من الهزائم.

وجمع لاتسيو 29 نقطة من تسعة انتصارات وتعادلين خلال 11 مباراة، سجل خلالها 25 هدفاً واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

ويسعى الفريق للعودة إلى الانتصارات بعدما تعادل مع نابولي 1-1 في الجولة الماضية، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، وقدرات عدد من أبرز لاعبيه، يتقدمهم ماتيا زاكايني وبولاي ديا وأليسيو رومانيولي والحارس إيفان بروفيديل.

في المقابل، يخوض ليتشي المباراة وهو في المركز الرابع عشر برصيد عشر نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وسبع هزائم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وكان ليتشي قد تعادل خارج ملعبه مع تورينو 1-1 في الجولة الماضية، ويعتمد على حارسه فلاديميرو فالكوني ولاعب الوسط يلبير رمضاني والمهاجم المغربي وليد شديرة.

روما يترقب تعثر منافسيه

ويدخل روما الجولة الثالثة في الترتيب برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن لاتسيو، عندما يحل ضيفاً على بارما غداً السبت.

ويأمل فريق العاصمة في مواصلة نتائجه الإيجابية بعدما تغلب على ساسولو بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، للحفاظ على موقعه ضمن دائرة المنافسة على الصدارة.

أما بارما، فيحتل المركز السادس عشر برصيد ثماني نقاط، ويسعى للاستفادة من اللعب على أرضه لتحسين نتائجه والابتعاد عن مراكز الهبوط.

مواجهات الجولة

وتشهد مباريات السبت أيضاً لقاء كومو مع كالياري، ونابولي مع تورينو.

وتستكمل الجولة الأحد بمواجهات يوفنتوس مع فينيزيا، وبولونيا مع أودينيزي، وساسولو مع جنوه، وميلان مع فروسينوني، إلى جانب مباراة أتالانتا وإنتر ميلان.

وتختتم منافسات الجولة الاثنين بلقاء مونزا وفيورنتينا.