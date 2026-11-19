أكد الاتحاد العربي لكرة القدم دعمه وتأييده لترشح السويسري جياني إنفانتينو لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» لفترة رئاسية جديدة، تمتد من عام 2027 حتى عام 2031.

ويتنافس إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم مع كل من الفرنسي فيليب ديالو، والياباني كوزو تاشيما، اللذين أعلنا ترشحهما للمنصب.

وجدد الاتحاد العربي في بيان صادر على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، دعمه للرئيس الحالي لـ «فيفا» للترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف البيان أن هذا الدعم يأتي بعد جهود إنفانتينو وإسهاماته العملية الكبيرة والناجحة في تطوير كرة القدم ونموها خلال رئاسته للفترة الماضية، والتي أسهمت في صناعة استدامة واستمرار تنمية ورفعة رياضة كرة القدم حول العالم.

ومن المقرر أن تقام الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العامة لـ «فيفا» الـ 77 في العاصمة المغربية الرباط يوم 18 مارس المقبل.