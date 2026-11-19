كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بالتعاون مع الدول الثلاث المضيفة، كينيا وتنزانيا وأوغندا، عن الشعار الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، الذي يحمل اسم «باموجا»، ويستمد تصميمه من الدرع التقليدي لشرق أفريقيا.

ويعني اسم «باموجا» كلمة «معاً» باللغة السواحيلية، في إشارة إلى الشراكة بين الدول الثلاث في تنظيم البطولة.

وجرى الكشف عن الشعار، اليوم الخميس، في الدول المضيفة، ضمن الاستعدادات للبطولة المقرر انطلاقها في 19 يونيو 2027، بعد 212 يوماً.

وبحسب الموقع الرسمي لـ«كاف»، جرى اختيار الدرع أساساً للهوية البصرية للبطولة، لارتباطه بمفاهيم الحماية والقوة والفخر والانتماء، فضلاً عن حضوره في الشعارات الوطنية للدول المضيفة، وارتباطه بتاريخها وتراثها المشترك.

ويضم التصميم كأس البطولة في وسط الدرع، تعلوه خريطة قارة أفريقيا، فيما استُلهمت تفاصيله من الخرز الملون والزخارف الهندسية المرتبطة بالحرف اليدوية والمنسوجات التقليدية في شرق أفريقيا.

وتجتمع ألوان الدول الثلاث في الشعار، إذ يظهر الأحمر والأسود في الجزء العلوي، والأخضر والأصفر على جانبي الكأس، فيما يبرز الأزرق في قاعدته.

وتتضمن الهوية البصرية 12 نمطاً مختلفاً للدرع، مستوحاة من الخصائص الثقافية للدول المضيفة، إذ يعتمد تصميم كينيا على خطوط أفقية ترمز إلى القوة والتراث والانتماء، بينما يستوحي تصميم تنزانيا خطوطه المائلة من علمها الوطني، في حين يتضمن تصميم أوغندا طائر الكركي المتوج، رمز البلاد الوطني.