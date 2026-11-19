أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق مع لاعب وسطه الفرنسي أوريلين تشواميني لتجديد عقده لمدة ست سنوات، ليستمر مع الفريق حتى عام 2032، بدلاً من عام 2028، موعد انتهاء عقده السابق.

وشارك تشواميني في عشر مباريات مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي، بعدما غاب عن أربع مباريات بسبب الإصابة.

وانضم اللاعب الدولي الفرنسي إلى ريال مدريد عام 2022، قادماً من موناكو الفرنسي، مقابل 80 مليون يورو (88 مليون دولار).

ويأتي تجديد عقد تشواميني بعد يوم واحد من توقيع لاعب الوسط التركي أردا جولر عقداً جديداً مع النادي الملكي لمدة ست سنوات، أمس الأربعاء.