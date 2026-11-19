تستأنف منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، بمواجهات مهمة في الجولة الثالثة عشرة، يتطلع خلالها برشلونة إلى الحفاظ على صدارته، فيما يسعى ريال مدريد إلى تقليص الفارق مع غريمه التقليدي، ومواصلة انتصاراته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بينما يأمل أتلتيكو مدريد في الاقتراب من القمة وتحسين نتائجه.

ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من 12 مباراة، بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، وخمس نقاط أمام أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثالث.

ويستضيف الفريق الكتالوني فياريال، الأحد المقبل، في مواجهة يسعى خلالها إلى تعزيز موقعه في الصدارة، رغم صعوبة المهمة أمام ضيفه الذي يحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة، ويتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

ويدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه على أتلتيكو مدريد 2-1، وهي النتيجة التي عززت صدارته، بعدما كان قد خسر أمام غريمه ريال مدريد بالنتيجة ذاتها على ملعب كامب نو.

ويعتمد برشلونة على قوته الهجومية وقدرته على فرض أسلوبه من خلال الاستحواذ والضغط المتواصل، بعدما سجل 16 هدفاً في آخر خمس مباريات بمختلف المسابقات.

في المقابل، يدخل فياريال المباراة بعدما استعاد توازنه بالفوز على خيتافي بهدفين دون رد، عقب تحقيق انتصارين فقط في مبارياته الخمس السابقة.

وسيكون على برشلونة الحذر من الهجمات المرتدة للفريق الضيف، الذي يحتاج بدوره إلى تحسين تنظيمه الدفاعي للحد من خطورة أصحاب الأرض، في ظل الفاعلية الهجومية التي أظهرها الفريق الكتالوني خلال مبارياته الأخيرة.

ريال مدريد يواصل المطاردة

ويسعى ريال مدريد إلى مواصلة مطاردة الصدارة عندما يستضيف سيلتا فيجو، بعد غد السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، في اختبار جديد للفريق الذي يعيش فترة مميزة منذ تولي مورينيو المسؤولية، بعدما حقق ثمانية انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، سجل خلالها 23 هدفاً.

وأنهى ريال مدريد مبارياته قبل فترة التوقف الدولي بالفوز على مضيفه بلنسية بثلاثة أهداف دون رد، بعدما تغلب على برشلونة 2-1 في ختام مبارياته خلال أكتوبر الماضي، ليواصل نتائجه الإيجابية قبل استئناف المنافسات.

ويبرز المهاجم الفرنسي كيليان مبابي بوصفه أحد أبرز أسلحة ريال مدريد الهجومية، بعدما سجل 13 هدفاً في أول 12 مباراة له بالدوري هذا الموسم.

كما يستعيد الفريق جهود البرازيلي فينيسيوس جونيور عقب انتهاء عقوبة إيقافه لأربع مباريات، بينما يستمر غياب مواطنه رودريجو، في ظل استمرار تعافيه من إصابة في الركبة، دون تحديد موعد نهائي لعودته.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع سيلتا فيجو إلى تجاوز تراجع نتائجه في الدوري، بعدما حقق فوزاً واحداً فقط في آخر خمس مباريات، كان آخرها الخسارة أمام رايو فايكانو بثلاثة أهداف دون رد.

ويدخل سيلتا فيجو اللقاء بمعنويات أفضل عقب فوزه بخماسية نظيفة على سالامانكا في كأس ملك إسبانيا.

أتلتيكو يواجه خيتافي

وفي مواجهة أخرى، يحل أتلتيكو مدريد ضيفاً على خيتافي، الأحد المقبل، في لقاء يتطلع خلاله فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى الاقتراب من فرق المقدمة، مستفيداً من تفوقه في المواجهات المباشرة الأخيرة، بينما يأمل أصحاب الأرض في استعادة توازنهم بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ولم يقدم خيتافي مستويات مقنعة خلال مبارياته الخمس الأخيرة، إذ فشل في التسجيل في ثلاث منها، ولم يتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في أي مباراة، بعدما استقبل عشرة أهداف.

كما خسر أمام برايتون الإنجليزي بهدف دون رد، في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 5 نوفمبر الجاري، لكنه فاز على إشبيلية 3-1 في ظهوره السابق على ملعبه.

في المقابل، حقق أتلتيكو مدريد انتصارين في آخر خمس مباريات، من بينهما الفوز خارج ملعبه على ليفانتي بهدفين دون رد، والتغلب على ديبورتيفو لا كورونيا بهدف نظيف، كما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين خلال تلك الفترة.

ويمنح سجل المواجهات المباشرة أتلتيكو أفضلية إضافية، بعدما فاز في آخر ثلاث مباريات أمام خيتافي، وسجل خلالها ستة أهداف، مقابل هدف واحد لمنافسه.

مباريات الجولة

وتنطلق الجولة الثالثة عشرة غداً الجمعة بمواجهة أتلتيك بلباو وإسبانيول.

وتقام السبت أربع مباريات، تجمع ديبورتيفو ألافيس مع ديبورتيفو لا كورونيا، ورايو فايكانو مع بلنسية، وإشبيلية مع ريال بيتيس، وريال مدريد مع سيلتا فيجو.

ويشهد الأحد أربع مواجهات، يلتقي فيها برشلونة مع فياريال، وراسينج سانتاندير مع ريال سوسيداد، وأوساسونا مع ملقة، وخيتافي مع أتلتيكو مدريد.

وتختتم الجولة الاثنين المقبل بمواجهة ليفانتي وإلتشي.