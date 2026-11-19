قرر الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم إيقاف اللاعب جون بيرلاثا لمدة ثماني سنوات، بعدما ألقى حجراً أصاب أحد الحكام المساعدين خلال مباراة في دوري الدرجة الثالثة الشهر الماضي.

ووقعت الحادثة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراة فريقي سيوداد دي يانتزازا وريو أجاريكو، التي أقيمت يوم 17 أكتوبر الماضي، وتوقفت عقب إصابة الحكم المساعد لينين جيوفاني أوجيدا نونيز.

وأوضح الاتحاد الإكوادوري، في بيان أمس الأربعاء، أن الحكم المساعد تعرض لإصابات خطيرة استلزمت تدخلاً جراحياً وفترة تعافٍ مدتها 60 يوماً.

وأضاف الاتحاد: «وجدت لجنة الانضباط أن اللاعب مسؤول عن الاعتداء الجسدي على أحد حكام المباراة، وقررت إيقافه لمدة ثماني سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، حتى 19 أكتوبر 2034».

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، سيطلب الاتحاد الإكوادوري من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع نطاق هذه العقوبة لتشمل جميع أنحاء العالم».

كما فرض الاتحاد الإكوادوري غرامة مالية على نادي دي يانتزازا قدرها 2000 دولار، بالإضافة إلى إلزامه بدفع 4369.73 دولاراً لتغطية النفقات الطبية للحكم المساعد.

وكان نادي يانتزازا أصدر بياناً في 20 أكتوبر الماضي، اعتذر فيه لطاقم التحكيم والجماهير عن الواقعة.

وقال النادي في بيانه: «كمؤسسة، نرفض رفضاً قاطعاً جميع أعمال العنف، سواء كانت لفظية أو جسدية، داخل الملاعب الرياضية وخارجها. ونؤمن إيماناً راسخاً بأن كرة القدم يجب أن تكون مساحة قائمة على الاحترام والتعايش واللعب النظيف».

وأضاف: «بمجرد تحديد هوية الشخص المسؤول عن هذا الحادث المؤسف، اتخذت المؤسسة قراراً بفصله على الفور، وبالتالي لم يعد جزءاً من نادينا».